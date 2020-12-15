Ünlü şarkıcının kardeşinin düğününü polis bastı: Üç katlı pasta kesiyorlardı

İrlandalı ve İngiliz kökenli Tricia Brannan ile Pakistanlı Yaser Malik'in oğlu olan Zayn Malik'in Doniya adında bir ablası ile Waliyha ve Safaa adında iki tane kız kardeşi bulunuyor. Zayn Malik ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı top model Gigi Hadid, bir süre önce bir kız bebek sahibi oldu.