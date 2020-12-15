Ünlü şarkıcının kardeşinin düğününü polis bastı: Üç katlı pasta kesiyorlardı
Dünyanın dört bir yanında koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınması için sıkı kurallarla karantina uygulanıyor. Fakat alınan bütün önlemlere rağmen bu kurallara uymayanlar da çıkıyor. Bunun son örneklerinden birini de ünlü şarkıcının kardeşi sergiledi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Yaşadığı bölgede uygulanan yasaklara rağmen, ünlü şarkıcının kardeşi 40 kişinin katıldığı bir düğün töreni düzenledi. Ama sonunda düğünü polis bastı.
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Top model sevgilisi Gigi Hadid ile birlikte bir kız bebek sahibi olan Zayn Malik'in 22 yaşındaki kız kardeşi Waliyha, nişanlısı Junaid Khan ile hayatını birleştirdi.
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Batı Yorkshire'daki Bradford'da düzenlenen törene 40 kişi davet edildi. Üstelik de koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina kurallarını ihlal ederek.
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Bölgede uygulanan kurallara göre 15 kişiden fazlasının bir araya gelmesi yasaklandı. Ayrıca bölgede düğünlere da yasak getirildi.
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Waliyha Malik, düğününden önce de bir kına gecesi düzenledi. Orada da konuklarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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Fakat Zayn Malik'in diğer kardeşi Saffa'nın evinde düzenlenen "kaçak düğün" polis baskınıyla yarıda kaldı. Saffa Malik ile eşinin evinde düzenlenen törende önce nikah kıyıldı. Ardından da yine aynı evin bahçesinde bir resepsiyon düzenlendi.
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Olup bitenleri gören bir komşu polise ihbarda bulundu. Polis, akşam üzeri saat 6 gibi törenin yapıldığı yere ulaştı. Bölge polisi, düğüne katılanlara ceza uygulandığını açıkladı.
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Waliyha ile Junaid Khan'ın düğün töreninin yapıldığı evin, Zayn Malik'in anne ve babasının evine yürüme mesafesinde olduğu belirtildi. Malik'in babası ise törene katılmadı.
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Bunun nedeni ise damat Junaid Khan'ın eski bir suçlu olması. Khan, 2017'de, araba hırsızlığı nedeniyle hüküm giymiş ve cezaevine girmişti.
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Zayn Malik'in babasının, damadının geçmişinden hoşlanmadığı için düğüne katılmadığı belirtildi.
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Annesi ise sosyal medya hesabında kızının mutlu gününü kutlayan bir fotoğrafa yer verdi.
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Sevgilisi Gigi Hadid ile birlikte ABD'de olan Zayn Malik ise törende yoktu. One Direction grubuyla ünlenen 27 yaşındaki Malik, daha sonra kariyerine solo olarak devam etme kararı aldı.
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İrlandalı ve İngiliz kökenli Tricia Brannan ile Pakistanlı Yaser Malik'in oğlu olan Zayn Malik'in Doniya adında bir ablası ile Waliyha ve Safaa adında iki tane kız kardeşi bulunuyor. Zayn Malik ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı top model Gigi Hadid, bir süre önce bir kız bebek sahibi oldu.