Anne kurabiyesi bebek getirdi

Top model Gigi Hadid, bir ayrÄ±lÄ±p bir barÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sevgilisiyle yerleÅŸik bir hayat kurmaya hazÄ±rlanÄ±yor. GenÃ§ Ã§ift kÄ±sa bir sÃ¼re sonra ilk bebeklerini kucaklarÄ±na alacak.
Instagram, Mega, Backgrid UK, Backgrid USA
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Ã–NCE HABERÄ° GÄ°ZLEDÄ°LER
25 yaÅŸÄ±ndaki Hadid ile 27 yaÅŸÄ±ndaki Malik, bebek haberini baÅŸlarda gizli tuttular. KoronavirÃ¼s karantinasÄ±nÄ± Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in Ã§iftliÄŸinde birlikte geÃ§iren genÃ§ Ã§ift daha sonra hamilelik haberini doÄŸruladÄ±.
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KONUK OLDUÄžU YAYINDA AÃ‡IKLADI
Hadid, sevgilisi Zayn Malik ile bir bebek beklediklerini karantina dÃ¶neminde konuk olduÄŸu Jimmy Fallon'un internetten yayÄ±nlanan programÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±. Jimmy Fallon'Ä±n konuÄŸu olan Hadid, sevgilisi Malik ile birlikte bir bebek beklediklerini belirterek, kendilerine iyi dileklerini gÃ¶nderen herkese teÅŸekkÃ¼r etti.
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YEDÄ°NCÄ° AYDA
HamileliÄŸinde 7'nci aya giren Gigi Hadid ise artÄ±k saklanmaktan vazgeÃ§ti ve doÄŸmamÄ±ÅŸ bebeÄŸiyle birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
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DOÄžMAMIÅž BEBEÄžÄ°YLE POZ VERÄ°YOR
Hadid, kameraman, makyaj ve tasarÄ±mcÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ±yla verdiÄŸi pozlarÄ±nÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r.
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Ä°NÄ°ÅžLÄ° Ã‡IKIÅžLI AÅžK
GerÃ§ek adÄ± Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction mÃ¼zik grubunun Ã¼yesi olarak Ã¼nlendikten sonra mÃ¼zik kariyerine tek baÅŸÄ±na decam edeh Zayn Malik'in aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de benzerine filmlerde rastlanacak tÃ¼rden.
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ANNE KURABÄ°YESÄ° BARIÅžTIRDI
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birbirine en Ã§ok yakÄ±ÅŸan Ã§iftlerinden biri uzun bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinin ardÄ±ndan tekrar bir araya geldi. Ãœstelik daha Ã¶nce de ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan sonra bir kez daha yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Ã§iftin arasÄ±nÄ± yeniden Ä±sÄ±tan ise "anne kurabiyesi" oldu.
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GIGI'NÄ°N ANNESÄ° DE MUTLU
Bu da daha Ã¶nce de iki kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan genÃ§ Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸa dayanamadÄ±ÄŸÄ±, yeniden bir araya geldiÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±. ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Hadid'in annesi Yolanda Foster, kÄ±zÄ±nÄ±n Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu.
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'KALBÄ°NÄ°N SESÄ°NÄ° DÄ°NLEDÄ°'
Her Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun da sevgilileriyle yakÄ±n dost olan Yolanda Foster'a gÃ¶re "EÄŸer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla iliÅŸkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doÄŸal hakkÄ±."Â
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SOSYAL MEDYADAN Ä°ÅžARET
Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼yle ilgili ortaya atÄ±lan iddialar da ilginÃ§. Bunlara gÃ¶re 24 yaÅŸÄ±ndaki Hadid, Instagram sayfasÄ±nÄ±n hikayeler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde birlikte olduklarÄ± dÃ¶nemde Zayn Malik'in annesinden aldÄ±ÄŸÄ± bir kurabiye tarifini uygularken Ã§ekilen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±. Bu bir iÅŸaret oldu ve ondan sonra da Ã§ift tekrar bir araya geldi.
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Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE BABASI MÃœSLÃœMAN
Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduÄŸu dÃ¶nemde onun ailesiyle de yakÄ±ndÄ±. Her ikisinin de babalarÄ± MÃ¼slÃ¼man olan Hadid ile Malik, dini bayramlarÄ± aileleriyle birlikte kutluyorlardÄ±. Hadid'in babasÄ± gayrimenkul kralÄ± olarak bilinen Mohamed Hadid.
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HÄ°KAYELERÄ° 2015'TE BAÅžLADI
Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yÄ±lÄ±nda birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Daha sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Ã§ift, 2018'de tekrar bir araya geldi.Â
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ARAYA BAÅžKA SEVGÄ°LÄ° GÄ°RDÄ°
Ama 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda ayrÄ±ldÄ±lar. Gigi Hadid o dÃ¶nemde Tyler Cameron ile birlikte oldu.
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YENÄ°DEN BÄ°R ARADALAR
Daha sonra da ondan ayrÄ±ldÄ±. Son iddialara gÃ¶re de Hadid ile Malik tekrar bir araya geldi.