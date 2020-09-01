Anne kurabiyesi bebek getirdi

GIGI'NÄ°N ANNESÄ° DE MUTLU Bu da daha Ã¶nce de iki kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan genÃ§ Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸa dayanamadÄ±ÄŸÄ±, yeniden bir araya geldiÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±. ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Hadid'in annesi Yolanda Foster, kÄ±zÄ±nÄ±n Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu.