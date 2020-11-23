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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 14:20 | 

Gigi Hadid kızıyla poz verdi: Yüzü yine gizli!

Kısa bir süre önce anne olan Gigi Hadid, minik kızıyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

Instagram

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Geçtiğimiz eylül ayında Zayn Malik ile ilişkisinden bir kız bebek dünyaya getiren Hadid, zaman zaman minik kızıyla birlikte çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Fakat henüz kızının yüzünü göstermiş değil.

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Hadid yine bu konudaki kuralı bozmadı. Annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde bulunan Hadid, kucağında kızıyla çekilen pozuna Instagram sayfasında yer verdi.

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Bu paylaşıma bazı takipçileri "Maşallah" diye yorum yazarken bazıları da 'Kraliçe bir kraliçe yetiştiriyor" yorumunu yaptı.

4Ne yüzünü gösteriyor, ne adını söylüyor
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Ne yüzünü gösteriyor, ne adını söylüyor

Gösteri dünyasının genç aşıkları Gigi Hadid ile Zayn Malik geçen eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Hamilelik haberini de bebeğin dünyaya gelişini de sosyal medyadan duyuran çift, bugüne kadar ne bebeğin adını açıkladı ne de yüzünü gösterdi.

Instagram, Mega News Agency, Splash News

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Hadid ile Malik, kız bebekleri dünyaya geldiğinde onun kendi ellerini tutan fotoğraflarını paylaştı.

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Çift zaman zaman bebekleriyle çekilen pozlarını Instagram sayfalarında paylaşsa da bebeğin yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.

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Bunun son örneklerinden birini de Hadid sergiledi. Kızıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı Gigi Hadid ama yine yüzünü göstermedi.

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Bu durum da her ikisi de fiziksel güzellikleriyle öne çıkan Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeğinin hangisine benzediği konusunda daha fazla merak uyanmasına neden oluyor.

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Çiftin bebeğiyle ilgili bazı ayrıntılar henüz bilinmese de kesin olarak bilinen tek şey Gigi Hadid ile Zayn Malik'in bebeklerini meraklı gözlerden uzak büyütmek konusunda kararlı oldukları.

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Gigi Hadid ile Zayn Malik, geçen eylül ayında bebeğin dünyaya geldiğini Instagram hesaplarından ayrı ayrı duyurmuştu.

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Gigi Hadid, 'kızımız hafta sonu bize katıldı dünyamızı değiştirdi' mesajını paylaşırken Zayn Malik ise 'Hissettiklerimi kelimelere dökmeye çalışmak imkansız' dedi...

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 One Direction grubu ile tanındıktan sonra kariyerini solo olarak sürdüren Zayn Malik ile top model Gigi Hadid, bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyorlardı. Çift sonunda barıştı ve bir bebek sahibi olmaya karar verdi. Bir bebek bekledikleri ise koronavirüs karantinası sırasında ortaya çıktı. 

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