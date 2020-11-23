Gigi Hadid kızıyla poz verdi: Yüzü yine gizli!

Ne yüzünü gösteriyor, ne adını söylüyor Gösteri dünyasının genç aşıkları Gigi Hadid ile Zayn Malik geçen eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Hamilelik haberini de bebeğin dünyaya gelişini de sosyal medyadan duyuran çift, bugüne kadar ne bebeğin adını açıkladı ne de yüzünü gösterdi.



Instagram, Mega News Agency, Splash News