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Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 10:53 | 

Yeni yaşını böyle kutladı: Seni kim sever? Tabii ki kardeşin!

İkisi de aynı sektörde kariyer yapıyor. Normal koşullarda zaman zaman birbirlerine rakip olmaları gerekirken onlar yine de kardeş sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Instagram, Backgrid USA

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Ve dün de ablası, kendisinden bir yaş küçük kardeşinin doğum günün sosyal medya sayfasında paylaştığı sevgi dolu mesajlarla kutladı.

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Kısa bir süre önce anne olan top model Gigi Hadid, kardeşi Bella Hadid'in 24'üncü yaşını sosyal medya mesajlarıyla kutladı.

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9 Ekim 1996'da dünyaya gelen Bella Hadid ile çekilen eski ve yeni fotoğraflarından bir seçki oluşturan Gigi Hadid, bunları duygusal bir mesaj eşliğinde paylaştı.

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Gigi Hadid, tek bir gün kardeşinin doğum gününü kutladığını ama onunla geçen 24 yıl için her zaman minnettar olduğunu belirtti mesajında.

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Kardeşi Bella'nın her zaman kendisini desteklediğini belirten Gigi Hadid, esprili bir yaklaşımla onun kendisine "lezzetli yiyecekler ile keyiflendirdiğini de" yazdı.

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Bella Hadid için yazdığı doğum günü mesajını da "Seni kim sever? Kardeşin. Mutlu yıllar" yazarak bitirdi.

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Gigi Hadid, sosyal medya sayfasında bebekliklerinden bugünlere kadar Bella Hadid ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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 Bella ve Gigi Hadid, moda dünyasının son dönemde yükselen yıldızlarından biri. Yarı Filistinli yarı Hollandalı olan iki model, Mohamed Hadid ile Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya geldi.

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İki kız kardeşin yine model olan Anwar adında bir de küçük erkek kardeşleri bulunuyor.

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25 yaşındaki Gigi Hadid, kısa bir süre önce Zayn Malik ile birlikteliğinden bir kız bebek dünyaya getirmişti.

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