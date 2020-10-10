Magazin Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 10:53 | 10 Ekim 2020 - 10:54

Yeni yaşını böyle kutladı: Seni kim sever? Tabii ki kardeşin!

İkisi de aynı sektörde kariyer yapıyor. Normal koşullarda zaman zaman birbirlerine rakip olmaları gerekirken onlar yine de kardeş sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergiliyor.



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