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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 10:41 | 

İlk kez bebeğiyle sokağa çıktı: Bir de peruk mu taktın?

Bir süre önce ilk kez anne olan ünlü model kızı ve kardeşiyle birlikte çıktığı gezintide objektiflere takıldı.

Backgrid USA, Splash News

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Üzerine çok bol gelen kıyafetleri, yüzünü tamamen gizleyen şapkası, maskesi ve güneş gözlükleriyle belki tam tersini hedeflese de eskisinden daha çok dikkat çekti.

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Zayn Malik ile ilişkisinden bir kız bebek sahibi olan 25 yaşındaki model Gigi Hadid, önceki gün New York sokaklarında görüntülendi.

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Minik kızıyla ilk kez büyük şehirde gezintiye çıkan Gigi Hadid'e kız kardeşi Bella da eşlik etti. İki kardeşin de özellikle kıyafetleri ilgi çekti.

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Sokakta hızlı adımlarla yürüyen kardeşler, henüz adını açıklamadıkları minik bebeğin yüzünü yine herkesten gizledi.

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Gigi Hadid, gezintinin bir bölümünde saçlarını açık bırakırken bir bölümünde de topladı. Üzerindeki geniş omuzlu, bedenine büyük gelen palto ise meraklı bakışları üzerinde topladı.

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Gigi Hadid'in bu görüntüsü, sosyal medyada da ilginç yorumlara neden oldu. Bazıları saçlarının bir tuhaf göründüğünü belirterek, modelin peruk taktığını ileri sürdü ve bunun nedenini merak etti.

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 Bazı kişiler de "bu üzerindeki giysilerle dikkat çekmeye çalışıyor" yorumunda bulundu. Hatta o bebek arabasını süren kişinin gerçekte Gigi Hadid olmadığını ileri sürenler bile oldu.

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Hadid'in minik kızını gezdirdiği bebek arabasının tekerleklerindeki çamur da gözlerden kaçmadı. Bazı kişiler bunu "Çiftlikten böyle gelmişler" diye yorumladı.

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Gigi Hadid ile Zayn Malik, inişli çıkışlı bir ilişki sürdürüyordu. Ayrılıp barışan ikili, koronavirüs pandemisinin ilk döneminde bir bebek beklediklerini açıkladı.

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Sonra da sosyal medyadan kız bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu. Fakat bebeğin ne adını açıkladılar ne de yüzünü kamouyuna gösterdiler.

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Gigi Hadid, uzun süre annesi Yolanda'nın çiftliğinde kaldı. Görünüşe göre bir süreliğine de olsa New York'a döndü. 

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