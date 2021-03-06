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Haber Giriş: 06 Mart 2021 - 10:12 | 

Doğumdan altı ay sonra dönüş heyecanı

Top model Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi olduktan altı ay sonra podyuma döndü. Üstelik de yeni saç rengiyle! Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra mesleğine dönen Hadid, ünlü moda firmasının defilesinde podyuma çıktı.

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1MESLEĞE DÖNMENİN MUTLULUĞU

MESLEĞE DÖNMENİN MUTLULUĞU

Bir yandan hamilelik bir yandan da pandemi yüzünden mesleğine uzun süre ara veren Hadid, geri dönüş mutluluğunu ve heyecanını da gizlemedi. 

2MİLANO MODA HAFTASINDA

MİLANO MODA HAFTASI'NDA

Gigi Hadid, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde görev aldı. Koronavirüs önlemlerinin üst düzeyde olduğu defilede Hadid'in yanı sıra kardeşi Bella Hadid ve Irina Shayk'ın da aralarında bulunduğu bir grup model de podyuma çıktı.  

3HEYECANINI SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

HEYECANINI SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Hadid, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarda hem defileden çekilen fotoğraflara yer verdi hem de hazırlık sürecine. 25 yaşındaki Hadid, bu markanın etkinliğinde yer almanın üstelik de verdiği aradan sonra mesleğine dönmenin mutluluğunu yansıttı.

4GÜVENLİ ORTAM VURGUSU

GÜVENLİ ORTAM VURGUSU

Sağlıklı olduğu ve çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Hadid, defilenin çekimlerinin yapıldığı ortamdan da söz etti. Model, çalışma ortamlarının virüs açısından güvenli olduğunu, görev alan herkesin testinin yapıldığını da ekledi.

5SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gigi Hadid, bu defile çekimi için şubat ayının son günlerinde sarı saçlarını bakır rengine boyattı. Bu sırada çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

6ALTI AY ÖNCE ANNE OLDU

ALTI AY ÖNCE ANNE OLDU

One Direction grubuyla ünlenen sonra da kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden altı ay önce anne oldu Hadid. Malik ve Hadid uzun süre kızlarının yüzünü sosyal medya takipçilerine göstermedi.

7ADINI UZUN SÜRE GİZLEDİ

ADINI UZUN SÜRE GİZLEDİ

Hatta adını bile gizledi. Fakat sonra Hadid, Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazarak kızının adını da duyurmuş oldu. Fakat, kızının yüzünü sosyal medyada göstermemekte kararlı.

8HAMİLEYKEN PODYUMA ÇIKMIŞ

HAMİLEYKEN PODYUMA ÇIKMIŞ

Bu arada Gigi Hadid, geçen yıl çıktığı bir defilede hamile olduğunu da daha sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Hadid, hamileliğinin ilk dönemleriyle çıktığı bir defilede çekilen fotoğrafını paylaşıp "Bir yıl önce bugün. Bebeğim oradaydı" diye yazdı. Gigi Hadid'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçileri Gigi Hadid'e övgüler yağdırdı.

9UZUN SÜRE SAKLADILAR

UZUN SÜRE SAKLADILAR

 UZUN SÜRE SAKLADILAROcak 2020'de bir bebekleri olacağını öğrenen Gigi Hadid ile Zayn Malik bunu uzun süre kamuoyundan sakladı. Araya giren koronavirüs pandemisi ve onu izleyen sosyal izolasyon süreci onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına da yardımcı oldu. Karantina sırasında annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde kalan Hadi ve Malik'in sırrı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hadid'in doğum günü kutlamaları sırasında Zayn Malik ve kardeşi Bella ile birlikte çekilen fotoğrafının paylaşılmasından sonra sosyal medyada genç çiftin bir bebeği olacağı iddiaları dolanmaya başladı.

10KATILDIĞI PROGRAMDA AÇIKLADI

KATILDIĞI PROGRAMDA AÇIKLADI

Ne Hadid ne de Malik bu iddialara uzun süre cevap verdi. Ardından da Hadid, online olarak konuk olduğu Jimmy Fallon'ın sohbet programında gerçeği açıkladı.

11BİR DARILIP BİR BARIŞTILAR

BİR DARILIP BİR BARIŞTILAR

Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction müzik grubunun üyesi olarak ünlendikten sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Zayn Malik'in aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden.  Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.

12AYRILIĞA DAYANAMADILAR

AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Bu da daha önce de iki kez ayrılıp barışan genç çiftin ayrılığa dayanamadığı, yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu. Her üç çocuğunun da sevgilileriyle yakın dost olan Yolanda Foster'a göre "Eğer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla ilişkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doğal hakkı."

13BARIŞTIRAN TARİF

BARIŞTIRAN TARİF

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi. Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı. Hadid'in babası gayrimenkul kralı olarak bilinen Mohamed Hadid.

14TYLEN CAMERON İLE KISA SÜREN AŞK

TYLEN CAMERON İLE KISA SÜREN AŞK

Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi. Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu. Daha sonra da ondan ayrıldı. Ama sonra yeniden bir araya geldiler. 

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