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Haber Giriş: 06 Mart 2021 - 10:12 |
Doğumdan altı ay sonra dönüş heyecanı
Top model Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi olduktan altı ay sonra podyuma döndü. Üstelik de yeni saç rengiyle! Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra mesleğine dönen Hadid, ünlü moda firmasının defilesinde podyuma çıktı.
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MESLEĞE DÖNMENİN MUTLULUĞU
Bir yandan hamilelik bir yandan da pandemi yüzünden mesleğine uzun süre ara veren Hadid, geri dönüş mutluluğunu ve heyecanını da gizlemedi.
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MİLANO MODA HAFTASI'NDA
Gigi Hadid, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde görev aldı. Koronavirüs önlemlerinin üst düzeyde olduğu defilede Hadid'in yanı sıra kardeşi Bella Hadid ve Irina Shayk'ın da aralarında bulunduğu bir grup model de podyuma çıktı.
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HEYECANINI SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
Hadid, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarda hem defileden çekilen fotoğraflara yer verdi hem de hazırlık sürecine. 25 yaşındaki Hadid, bu markanın etkinliğinde yer almanın üstelik de verdiği aradan sonra mesleğine dönmenin mutluluğunu yansıttı.
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GÜVENLİ ORTAM VURGUSU
Sağlıklı olduğu ve çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Hadid, defilenin çekimlerinin yapıldığı ortamdan da söz etti. Model, çalışma ortamlarının virüs açısından güvenli olduğunu, görev alan herkesin testinin yapıldığını da ekledi.
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SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Gigi Hadid, bu defile çekimi için şubat ayının son günlerinde sarı saçlarını bakır rengine boyattı. Bu sırada çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
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ALTI AY ÖNCE ANNE OLDU
One Direction grubuyla ünlenen sonra da kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden altı ay önce anne oldu Hadid. Malik ve Hadid uzun süre kızlarının yüzünü sosyal medya takipçilerine göstermedi.
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ADINI UZUN SÜRE GİZLEDİ
Hatta adını bile gizledi. Fakat sonra Hadid, Instagram profiline "Khai'nin annesi" yazarak kızının adını da duyurmuş oldu. Fakat, kızının yüzünü sosyal medyada göstermemekte kararlı.
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HAMİLEYKEN PODYUMA ÇIKMIŞ
Bu arada Gigi Hadid, geçen yıl çıktığı bir defilede hamile olduğunu da daha sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı. Hadid, hamileliğinin ilk dönemleriyle çıktığı bir defilede çekilen fotoğrafını paylaşıp "Bir yıl önce bugün. Bebeğim oradaydı" diye yazdı. Gigi Hadid'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçileri Gigi Hadid'e övgüler yağdırdı.
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UZUN SÜRE SAKLADILAR
UZUN SÜRE SAKLADILAROcak 2020'de bir bebekleri olacağını öğrenen Gigi Hadid ile Zayn Malik bunu uzun süre kamuoyundan sakladı. Araya giren koronavirüs pandemisi ve onu izleyen sosyal izolasyon süreci onların bu özel sırlarını gözlerden uzak tutmasına da yardımcı oldu. Karantina sırasında annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde kalan Hadi ve Malik'in sırrı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Hadid'in doğum günü kutlamaları sırasında Zayn Malik ve kardeşi Bella ile birlikte çekilen fotoğrafının paylaşılmasından sonra sosyal medyada genç çiftin bir bebeği olacağı iddiaları dolanmaya başladı.
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KATILDIĞI PROGRAMDA AÇIKLADI
Ne Hadid ne de Malik bu iddialara uzun süre cevap verdi. Ardından da Hadid, online olarak konuk olduğu Jimmy Fallon'ın sohbet programında gerçeği açıkladı.
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BİR DARILIP BİR BARIŞTILAR
Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction müzik grubunun üyesi olarak ünlendikten sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Zayn Malik'in aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.
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AYRILIĞA DAYANAMADILAR
Bu da daha önce de iki kez ayrılıp barışan genç çiftin ayrılığa dayanamadığı, yeniden bir araya geldiği şeklinde yorumlandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun. Yolanda Hadid, hamilelik haberinden de son derece mutlu oldu. Her üç çocuğunun da sevgilileriyle yakın dost olan Yolanda Foster'a göre "Eğer Gigi, Zayn ile mutlu oluyorsa onunla ilişkisine devam etmek yani kalbinin sesini dinlemek en doğal hakkı."
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BARIŞTIRAN TARİF
Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi. Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı. Hadid'in babası gayrimenkul kralı olarak bilinen Mohamed Hadid.
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TYLEN CAMERON İLE KISA SÜREN AŞK
Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi. Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu. Daha sonra da ondan ayrıldı. Ama sonra yeniden bir araya geldiler.