“Gidersen bir daha seninle ömür boyu konuşmam” Okan Kurt, Survivor'a gidemiyor

BEN AMERİKA ÂŞIĞI DEĞİLİM ◊ Koronavirüs aşısı yakında Türkiye’de uygulanmaya başlayacak. Yaptıracak mısınız?

- Ben gönüllüyüm zaten. Sağlık Bakanlığı’na adımı yazdırdım. Ama Okan yaptırmak istemiyor. Biz Alişan ile gidip yaptıracağız.

◊ Pandemi bittiğinde gideceğiniz ilk ülke Amerika mı?

- Ben Amerika âşığı değilim. Karıştırdınız.

◊ Sıla’dan aldığınız “Yan” şarkısı için “Ben olsam şarkıyı vermem, kıskanırdım” yorumunu yapmıştınız...

- Evet. Sıla çok enteresan bir kadın. İçinde ne bir kin, ne bir kıskançlık var. Ama bir kere paylaşmadı. Sürekli “Yalın, Yalın” diyor. Bu Yalın nereden çıktı? Gülşen için de öyle düşünüyorum. “Hayalet” diye bir şarkı vermişti bana. Benim böyle bir yeteneğim olsa kimseye şarkı vermezdim. Gerçekten çok yüce gönüllü kadınlar.

