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Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 07:00 | 

“Gidersen bir daha seninle ömür boyu konuşmam” Okan Kurt, Survivor'a gidemiyor

Survivor”a katılacağı iddiası hakkında konuştu: “Çok istedik ama Hira engeline takıldı. Sanırım gidemeyecek"

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Demet Akalın, koronavirüs aşısı yaptırmak için gönüllü oldu. Ünlü şarkıcı, “Sağlık Bakanlığı’na adımı yazdırdım. Alişan’la gidip yaptıracağız” dedi. Önceki gün Güneşli Oasis AVM’de hizmete giren mobilya firması Cadde Yıldız’ın açılış davetine katılan ünlü şarkıcı sorularımızı cevapladı...

2ARTIK TÜRKİYEDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM
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ARTIK TÜRKİYE'DEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM

◊ Alışveriş tutkusuyla bilinen sanatçılardansınız. Genellikle yurtdışından mı alışveriş yaparsınız?
- Genelde her şeyimi yurtdışından alıyorum ama son birkaç senedir Türkiye’den de alışveriş yaptığım markalar var. Sahnede parıltıyı seviyorum ama evde sadelikten yanayım. Benim için salonda oturup televizyon seyretmek en büyük konfor. Çocukken annem bizi hiç salona sokmazdı. Salon sadece misafir geldiği zaman açılırdı. Bizde ise tam tersi. Hira’nın arkadaşları geldiği zaman koltukların üzerinde tepiniyorlar.

3“SURVIVOR”A HİRA ENGELİ
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“SURVIVOR”A HİRA ENGELİ

◊ Okan Kurt’un “Survivor”a katılacağı konuşuluyor. Doğru mu?
- Çok istedik ama Hira engeline takıldı. Sanırım gidemeyecek. Hira “Gidersen bir daha seninle ömür boyu konuşmam” dedi. Acun Bey beni ilk aradığında gitmesini istedim. Okan da kendini denemek için gitmek istiyor. Zaten bizim Okan ile karakterlerimiz hep kazanmak üzerine. Ama Allah korusun 5 ay falan kalır, onun için çok zor olur. 2 haftalığına gitseydi iyi olurdu, nefes alırdım!

4BEN AMERİKA ÂŞIĞI DEĞİLİM
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BEN AMERİKA ÂŞIĞI DEĞİLİM

◊ Koronavirüs aşısı yakında Türkiye’de uygulanmaya başlayacak. Yaptıracak mısınız?
- Ben gönüllüyüm zaten. Sağlık Bakanlığı’na adımı yazdırdım. Ama Okan yaptırmak istemiyor. Biz Alişan ile gidip yaptıracağız.
◊ Pandemi bittiğinde gideceğiniz ilk ülke Amerika mı?
- Ben Amerika âşığı değilim. Karıştırdınız.
◊ Sıla’dan aldığınız “Yan” şarkısı için “Ben olsam şarkıyı vermem, kıskanırdım” yorumunu yapmıştınız...
- Evet. Sıla çok enteresan bir kadın. İçinde ne bir kin, ne bir kıskançlık var. Ama bir kere paylaşmadı. Sürekli “Yalın, Yalın” diyor. Bu Yalın nereden çıktı? Gülşen için de öyle düşünüyorum. “Hayalet” diye bir şarkı vermişti bana. Benim böyle bir yeteneğim olsa kimseye şarkı vermezdim. Gerçekten çok yüce gönüllü kadınlar.

5BANA DA DETONE DEDİLER
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BANA DA DETONE DEDİLER

◊ Deniz Seki’yle de bir küslüğünüz oldu. Kendisine “Detone” diyen Çağla’yı programınızda ağırladığınız için aranız bozuldu...
- O kendi kendine küstü ve barıştı. Deniz’e “Kendi şarkılarını oku” diyorum. Çünkü o ortamda ton yok, müzisyenlerin kendi müzisyenin değil. Benim de başıma geldi. “Mihriban”ı Cumhurbaşkanlığı konserlerinde okudum, vay efendim detone! Hiçbir şey demedim.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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