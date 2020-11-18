İyice vurur gidenlerin yokluğu: Zor iş geride kalmak

'ZOR İŞ GERİDE KALMAK' Oğlu Süheyl'in eşi olan Burçin Orhon, sosyal medya sayfasında büyük ustanın bir fotoğrafını "Gidenler ne düşünür bilemem. Ama biz kalanlar özleriz. Hele de giden size çok değerliyse. Avunmak zor olur. Hele belli günlerde bir vurur ki özlemek. İnsan en derinden iç çeker. Çeker de, bir işe yaramaz. Belki de bu çaresizlik özlemi daha beter yapan. Bilemem. Ama bildiğim özlemek bitmiyor. Yedi sene olmuş. Bazen hiç aklıma gelmezken, aniden o aklıma gelmeyen dakikalarla katmerlenip iyice vurur gidenlerin yokluğu. Zor iş geride kalmak" diye yazdığı duygusal bir mesaj eşliğinde paylaşıp, yedinci ölüm yıl dönümünde onu andı.