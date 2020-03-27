MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?
GeriGündem Gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 11:50, /

Gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı. Açıklama ardından gıda yardımının kimlere ve ne zaman yapılacağı gibi sorular gündeme geldi. Peki, gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu. Yerlikaya, gıda yardımına ilişkin detayları paylaştığı yayını resmi Twitter adresinden paylaştı. Peki, gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?

2

Yerlikaya, “Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesinden itibaren mobil uygulama firması "Getir" tarafından teslim edilecek.” Dedi.

3

İl genelindeki 39 ilçede kaymakamların koordinasyonunda Vefa çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini aktardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi