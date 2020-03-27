Gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı. Açıklama ardından gıda yardımının kimlere ve ne zaman yapılacağı gibi sorular gündeme geldi. Peki, gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu. Yerlikaya, gıda yardımına ilişkin detayları paylaştığı yayını resmi Twitter adresinden paylaştı. Peki, gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?
2
Yerlikaya, “Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesinden itibaren mobil uygulama firması "Getir" tarafından teslim edilecek.” Dedi.
3
İl genelindeki 39 ilçede kaymakamların koordinasyonunda Vefa çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini aktardı.