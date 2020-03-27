Gıda yardımı ne zaman başlayacak? Gıda yardımı nasıl alınır?

Yerlikaya, “Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini pazartesinden itibaren mobil uygulama firması "Getir" tarafından teslim edilecek.” Dedi.