Gıda yardımı için başvuru yapılacak mı? Kızılay Ramazan yardımı kimlere yapılacak?

KIZILAY YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, Ramazan boyunca 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştıracak.



Türkiye'de ramazan ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapacak olan Kızılay, hazırlanan 200 bin hijyen paketi ve 350 bin el dezenfektanıyla da 1 milyon 150 bin kişiye ulaşacak.



Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve AHBAP Derneği ile yapılan iş birliğiyle bağışlanan 60 bin gıda yardımını da 240 bin kişiye ulaştıracak olan Kızılay, hayırseverlerin zekat ve fitrelerini de 215 bin ihtiyaç sahibine 400'er lira nakit desteği ile gerçekleştirecek.