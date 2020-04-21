Gıda yardımı için başvuru yapılacak mı? Kızılay Ramazan yardımı kimlere yapılacak?
Türkiye'deki yardım kuruluşlarınca ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor. Hükümet tarafından corona virüsüyle mücadele kapsamında ekonomik tedbirler devreye alınırken birçok sivil toplum kuruluşu gibi Kızılay da gıda yardımı için harekete geçti. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 milyon ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapılacak. Peki, kimler gıda yardımından yararlanacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılacak? Gıda yardımları hangi marketlerden temin edilecek?
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Türkiye, ramazan ayında yardım kuruluşları eliyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca insanın yüzünü güldürecek. Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle iftar sofraları kurulmayacak ancak ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacak. Türk Kızılay'ın uygulamaya başlayacağı modelde gıda yardımı alacak vatandaşların cep telefonlarına bir kod gönderilerek, vatandaşlara belirlenmiş zincir marketlerden dilediklerini alma olanağı sunulacak.Gıda yardımı için başvuru yapılacak mı? Kızılay Ramazan yardımı kimlere yapılacak?
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KIZILAY YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ
Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, Ramazan boyunca 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştıracak.
Türkiye'de ramazan ayında yaklaşık 1 milyon 400 bin ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapacak olan Kızılay, hazırlanan 200 bin hijyen paketi ve 350 bin el dezenfektanıyla da 1 milyon 150 bin kişiye ulaşacak.
Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve AHBAP Derneği ile yapılan iş birliğiyle bağışlanan 60 bin gıda yardımını da 240 bin kişiye ulaştıracak olan Kızılay, hayırseverlerin zekat ve fitrelerini de 215 bin ihtiyaç sahibine 400'er lira nakit desteği ile gerçekleştirecek.
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Gıda yardımı için başvuru yapılacak mı?
Kızılay'ın belirlediği yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine, SMS yoluyla kod ulaştırılacak. Telefonuna SMS gelen vatandaşlar, Kızılay'ın belirlediği market zincirlerinden istediklerini alabilecek. Bu sistem ile vatandaşların kendi ihtiyacı olan gıdayı alması sağlanacak