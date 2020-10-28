DoÄŸuma dans ederek gitti

MUTLULUÄžUN PAYLAÅžTI Vacci, kÄ±zÄ±yla ilk fotoÄŸraflarÄ±nÄ± "O bizimle birlikte. Sharon ve ben kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n bu sabah doÄŸduÄŸunu duyurmaktan mutluyuz. Blu Jarusalema Vacchi doÄŸdu" diye yazdÄ±. "TanrÄ±'ya ÅŸÃ¼kÃ¼r o saÄŸlÄ±klÄ±" diye yazan iÅŸadamÄ± kendisinin ve sevgilisinin de bebeÄŸi kendi hayatlarÄ±ndan daha fazla sevdiklerini sÃ¶yledi.Â