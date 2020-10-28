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Haber GiriÅŸ: 28 Ekim 2020 - 14:30 | 

DoÄŸuma dans ederek gitti

Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dans videolarÄ±yla sosyal medya fenomenine dÃ¶nÃ¼ÅŸen 53 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸ adamÄ±nÄ±n 25 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi, Ã¶nceki gÃ¼n bir kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getirdi.

Ä±nstagram

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1DOÄžUMA DANS EDEREK GÄ°TTÄ°
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DOÄžUMA DANS EDEREK GÄ°TTÄ°

Sosyal medya fenomeni olan zengin iÅŸadamÄ±nÄ±n genÃ§ sevgilisi, doÄŸuma da dans ederek gitti. Bu dansa, genÃ§ kadÄ±nÄ± doÄŸuma hazÄ±rlayan hemÅŸire de katÄ±ldÄ±. Â 

253 YAÅžINDA BÄ°R KEZ DAHA BABA OLDU
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53 YAÅžINDA BÄ°R KEZ DAHA BABA OLDU

Ä°talyan iÅŸ insanÄ± ve Instagram fenomeni Gianluca Vacchi, 53 yaÅŸÄ±nda bir kez daha baba oldu.

3BEBEK DANSI
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BEBEK DANSI

Sharon Fonseca, doÄŸuma hazÄ±rlanÄ±rken sevgilisi Vacchi ile birlikte bir de dans videosu Ã§ekti.

4MUTLULUKLARI YÃœZLERÄ°NDEN OKUNUYORDU
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MUTLULUKLARI YÃœZLERÄ°NDEN OKUNUYORDU

Ã‡iftin mutlu dansÄ±na Fonseca'yÄ± doÄŸuma hazÄ±rlayan hemÅŸire de katÄ±ldÄ±.

5BLU JARUSALEMA ADI VERÄ°LDÄ°
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BLU JARUSALEMA ADI VERÄ°LDÄ°

Vacci'nin sevgilisi Sharon Fonseca, bir kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getirdi. BebeÄŸe Blu Jarusalema adÄ± verildi.Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen formda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ve kÄ±vrak dans figÃ¼rleriyle dikkat Ã§eken Vacchi, mutluluÄŸunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

6MUTLULUÄžUN PAYLAÅžTI
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MUTLULUÄžUN PAYLAÅžTI

Vacci, kÄ±zÄ±yla ilk fotoÄŸraflarÄ±nÄ± "O bizimle birlikte. Sharon ve ben kÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n bu sabah doÄŸduÄŸunu duyurmaktan mutluyuz. Blu Jarusalema Vacchi doÄŸdu" diye yazdÄ±. "TanrÄ±'ya ÅŸÃ¼kÃ¼r o saÄŸlÄ±klÄ±" diye yazan iÅŸadamÄ± kendisinin ve sevgilisinin de bebeÄŸi kendi hayatlarÄ±ndan daha fazla sevdiklerini sÃ¶yledi.Â 

7BU HEDÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N MÄ°NNETTARIZ
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'BU HEDÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N MÄ°NNETTARIZ'

Gianluca Vacchi, sevgilisi Sharon Fonseca'nÄ±n hamile olduÄŸunu da yine sosyal medyadan duyurmuÅŸtu. Gianluca Vacchi, paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Bize verdiÄŸin bu sevgi iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼rler. Hayata, bize verdiÄŸi bu gÃ¼zel hediye iÃ§in minnettarÄ±z" diye yazdÄ±.

8HAVUZ BAÅžI DANSLARI
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HAVUZ BAÅžI DANSLARI

AslÄ±nda zengin bir iÅŸ adamÄ± olan Gianluca Vacchi'nin adÄ±nÄ± daha geniÅŸ kitleler, Ã¶zellikle de sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda duydu. Bunun nedeni ise hem Vacchi'nin gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi lÃ¼ks yaÅŸamÄ± hem de sevgilisiyle havuz baÅŸÄ±nda sergilediÄŸi danslardÄ±.

9FÄ°GÃœRLERÄ° VE DÃ–VMELERÄ° Ä°LGÄ° Ã‡EKTÄ°
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FÄ°GÃœRLERÄ° VE DÃ–VMELERÄ° Ä°LGÄ° Ã‡EKTÄ°

O dÃ¶nemde 48 yaÅŸÄ±nda olan Gianluca Vacchi, formda fiziÄŸi, dÃ¶vmeleri ve videolarda sergilediÄŸi kÄ±vrak dans figÃ¼rleri ile dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±.Â

10BILZERIANA RAKÄ°P GÃ–STERÄ°LDÄ°
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BILZERIAN'A RAKÄ°P GÃ–STERÄ°LDÄ°

Gianluca Vacchi, kÄ±sa sÃ¼rede milyonlarca Instagram takipÃ§isine ulaÅŸtÄ±. Hatta lÃ¼ks villasÄ±nda gÃ¼zel kadÄ±nlarla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸamÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren ve bu sayede bir sosyal medya fenomenine dÃ¶nÃ¼ÅŸen Dan Bilzerian'a rakip gÃ¶sterildi.

11350 MÄ°LYON STERLÄ°NLÄ°K SERVETÄ°N SAHÄ°BÄ°
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350 MÄ°LYON STERLÄ°NLÄ°K SERVETÄ°N SAHÄ°BÄ°

LÃ¼ks hayatÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermekten bÃ¼yÃ¼k zevk alan Vacchi, aynÄ± zamanda da aykÄ±rÄ± giyim tarzÄ±yla bir â€˜stil ikonuâ€™ haline de geldi. SEA SocietÃ  Europea Autocaravan adlÄ± bir ÅŸirketin sahibi olan Gianluca Vacchi'nin 350 milyon sterlin civarÄ±nda bir servete sahip olduÄŸu da biliniyor.Â 

12ESKÄ° EÅžÄ°NDEN AYRILDI
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ESKÄ° EÅžÄ°NDEN AYRILDI

Gianluca Vacchi, daha Ã¶nce Giorgia Gabriele ile evliydi, ancak Ã§ift 2017 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Vacchi'nin, eski iliÅŸkisinden 2002 doÄŸumlu Ginevra Mavilla adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunuyor.Â Â 

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