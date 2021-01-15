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Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15 Ocak 2021 - 16:13 | 

Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu hiçbir yardımı kabul etmedi

BEYOĞLU Gezi Parkı'nda çıplak ayakla duran ve titreyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nijeryalı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye götürmek istedi. 25-30 yaşlarındaki genç sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddetti. Parkta seyyar satıcılık yapan bir çaycı üşüdüğünü düşündüğü kişiye çay ikram etmek istedi. Tir tir titrediği halde sıcak çayı da reddeden Nijeryalı gence parkın güvenlik amiri ayakkabı getirdi. Nijeryalı genç getirilen ayakkabıyı da reddederek giymek istemedi. Bunun üzerine vatandaşlar bu kişiye ayakkabıyı girdirmeye çalıştı ayakkabıyı giymeyen Nijeryalı oturduğu yerden kalkarak parktan uzaklaştı.

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