GERİ SAYIM... YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gözler Üniversie tercih sonuçlarında... sonuc.osym.gov.tr soruglama sayfası

Bu yıl uzmanlar YKS sınavlarına katılan adayların sayısının fazla olması sebebiyle yerleştirme işlemlerinin uzun sürebileceğinin üzerinde duruyor. TYT sınavına bu yıl 2 milyon 995 bin aday, AYT’ye ise 1 milyon 980 bin aday katılım sağladı.

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 5 Ağustos’ta sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 15 Ağustos’ta yani 10 gün sonra erişime açılmıştı. Bu yıl sonuçların en geç bu hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.