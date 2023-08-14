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GERİ SAYIM... YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gözler Üniversie tercih sonuçlarında... sonuc.osym.gov.tr soruglama sayfası

Güncelleme Tarihi:

#YKS Tercih Sonuçları 2023#ÖSYM#Üniversite Yerleştirme Sonucu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 08:09

YKS tercih sonuçları 2023 duyurusu için milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM’nin resmi sonuç sayfasına çevrilmiş durumda. Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz’da başladı ve 8 Ağustos tarihinde sona erdi. Tercihlerin üzerinden 5 günlük zaman geçerken adaylar sonuçların erişime açılacağı tarihi merak ediyor. YKS tercihlerinde adayların tercih sıralaması, sınavdan elde ettikleri puanlar ve üniversitelerin kontenjanları ve puanları belirleyici olacak. YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme süreci başladı. YKS yerleştirmeleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. YKS sonuçları ise T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sorgulanacak. YKS tercih sonuçları ekranında “Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz” sonucunu gören adaylar herhangi bir üniversiteye kayıt yaptıramayacak. Kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için ek yerleştirme takvimi yayımlanacak. Peki 2023 YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanacak mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuçlarına ilişkin son gelişmeler…

1/8GERİ SAYIM... YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK Gözler Üniversie tercih sonuçlarında... sonuc.osym.gov.tr soruglama sayfası



Hayallerindeki 2 ve 4 yıllık fakültelerde üniversite eğitimi almak için milyonlarca lise mezunu aday bu yıl Haziran ayında organize edilen sınavlara katıldı. YKS sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle sınavdan elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık puanlarını öğrenen adaylar puanlarına ve kendi meslek seçimlerine en uygun olan bölümleri tercih etti. Tercihlerin sona ermesiyle beraber hem aileler hem de adayların gündeminin ilk sırada YKS tercih sonuçları yer alıyor. Bir an önce sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. YKS yerleştirme sonuçları her yıl olduğu gibi bu sene de internet üzerinden erişime açılacak. Adaylara mail yoluyla veya yazılı bir kaynak ile bilgilendirilme yapılmayacak. YKS tercih sonuçları ekranında herhangi bir üniversitenin kazanılması durumunda o üniversiteye ait kayıt tarihleri ve gerekli belgeler yer alacak. YKS tercih işlemleri geçtiğimiz hafta sona ererken gözler tercih sonuçlarına çevrildi. YSK tercih sonuçlarının ardından kayıt maratonu başlayacak. Adaylar online veya öğrenci işlerinden üniversite kayıtlarını yapabilecek. Peki YKS tercih sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı? İşte, Üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin son bilgiler…

2/8YKS TERCİH SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANACAK MI

YKS TERCİH SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANACAK MI?

Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklandı. Ardından ise 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında üniversite tercih işlemleri alındı.

YKS tercih sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra erişime açılacak. Ancak ÖSYM tercih sonuçları için herhangi bir takvim belirlemedi. Dolayısıyla tercih sonuçları için resmi bir tarih bulunmuyor.

 

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3/8GERİ SAYIM... YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK Gözler Üniversie tercih sonuçlarında... sonuc.osym.gov.tr soruglama sayfası

Bu yıl uzmanlar YKS sınavlarına katılan adayların sayısının fazla olması sebebiyle yerleştirme işlemlerinin uzun sürebileceğinin üzerinde duruyor. TYT sınavına bu yıl 2 milyon 995 bin aday, AYT’ye ise 1 milyon 980 bin aday katılım sağladı.

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 5 Ağustos’ta sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 15 Ağustos’ta yani 10 gün sonra erişime açılmıştı. Bu yıl sonuçların en geç bu hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

4/8YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANINDA NELER OLACAK

YKS TERCİH SONUÇLARI EKRANINDA NELER OLACAK?

YKS tercih sonuçları ekranında iki farklı bilgi yer alacak. Adaylar YKS tercih sonuçları sayfasına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşım sağlayacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte YKS yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

YKS tercih sonuçları ekranında adayların herhangi bir üniversiteyi kazanamaması durumunda “ Bir Yükseköğretim Programına yerleştirilemediniz” ifadesi yer alacak.

Adayın üniversite kazanması durumunda ilgili üniversitenin ve bölümün adı, kodu, tercih sırası, yerleştirme puanı ve sırası gibi bilgiler ekranda yer alacak.

 

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5/8YKS EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELİRLENECEK

YKS EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ BELİRLENECEK!

YKS yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra ilk tercihlerde kazanamayan adaylar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Ek yerleştirme süreci öncesinde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. ÖSYM ise yeni tercih kılavuzu hazırlayacak. 2023 YKS ek yerleştirme takvimi henüz belli olmadı.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

 

6/8GERİ SAYIM... YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK Gözler Üniversie tercih sonuçlarında... sonuc.osym.gov.tr soruglama sayfası

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

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7/8ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar bizzat kendileri kayıt yaptırabileceği gibi online kayıt hakkını kullanabilir. Kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. İşte, kayıt için gerekli belgeler;

8/8GERİ SAYIM... YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK Gözler Üniversie tercih sonuçlarında... sonuc.osym.gov.tr soruglama sayfası

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

 

YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 BU HAFTA AÇIKLANACAK MI? YKS yerleştirme sonuçları tarihi belli oldu mu? Üniversite tercih sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr’de!

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