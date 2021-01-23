Geri geri yürürken 9'uncu kattan asansör boşluğuna düştü! İfadeler ortaya çıktı: Birbirlerini suçladılar
Adana'da paket servisi için gittiği apartmanda market arabasını kabine sokabilmek için geri geri yürümeye başladığı sırada asansör kabininin üst katta olduğunu fark etmeyen Nail Bolat, 9’uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen 4 çocuk babası Nail Bolat hayatını kaybetti. Olaya ilişkin, kazada ihmal ve sorumluluğu bulunduğu öne sürülen sorumlular hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan iddianame hazırlandı. Apartmanın yönetimini üstlenen firma yetkilisi H.Y., yönetimin sitede oturan U.A.’ya devredildiğini, asansör kapılarının onarımı için istek üzerine asansör firmasından 1300 TL’lik teklif alındığını, buna rağmen kapıların bir kaynakçıya yaptırıldığını öne sürdü. H.Y. ise asansör firmasının ekip göndermediğini söyledi. Asansör firması çalışanı ise asansörlerde herhangi bir arızaya rastlamadıklarını iddia etti.