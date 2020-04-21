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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 09:24,

Gerçek yüzüm budur

Ünlü yıldız, makyajsız ve ayakkabısız gezintide yakalandı.

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Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kyile Jenner, genellikle bakımlı ve iddialı görüntüsüyle bilinir. Fakat 22 yaşındaki Jenner bu kez hayranlarını şaşırttı.

BACKGRID USA

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 Kylie Jenner, önceki gün Beverly Hills'te lüks otomobilinden inerken görüntülendi. Jenner'ın makyajsız yüzü dikkat çekti. Genç yıldızın yalın ayak olduğu da gözden kaçmadı.

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Kylie Jenner, üzerinde bir eşofman takım, makyajsız yüzü, öylesine topladığı saçları ve elinde bir cips paketiyle yakın arkadaşı Stattie Karanikolaou'yu ziyaret etti. 

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Kylie Jenner'ın son derece neşeli olduğu da gözlerden kaçmadı.

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Jenner; koronavirüs nedeniyle çok uzun süredir evinden dışarı çıkmıyordu.

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