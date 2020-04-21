Gerçek yüzüm budur

Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kyile Jenner, genellikle bakımlı ve iddialı görüntüsüyle bilinir. Fakat 22 yaşındaki Jenner bu kez hayranlarını şaşırttı. BACKGRID USA Kylie Jenner, önceki gün Beverly Hills'te lüks otomobilinden inerken görüntülendi. Jenner'ın makyajsız yüzü dikkat çekti. Genç yıldızın yalın ayak olduğu da gözden kaçmadı.Kylie Jenner, üzerinde bir eşofman takım, makyajsız yüzü, öylesine topladığı saçları ve elinde bir cips paketiyle yakın arkadaşı Stattie Karanikolaou'yu ziyaret etti. Kylie Jenner'ın son derece neşeli olduğu da gözlerden kaçmadı.Jenner; koronavirüs nedeniyle çok uzun süredir evinden dışarı çıkmıyordu.