Gerçek ortaya çıktı! Onur Saylak ve sevgilisi Gözde Yılmaz aylar önce evlenmiş...
Onur Saylak’ın 3 yıldır beraber olduğu Gözde Yılmaz bir erkek bebek dünyaya getirdi. Müjdeli haberle birlikte çiftin ne zaman evleneceği de merak konusu oldu. Merakları gidereyim; Saylak ve Yılmaz aylar önce evlendi.
Başarılı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yeniden baba olacağı haberini mayıs ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Saylak, geçtiğimiz günlerde oğlu Deniz Ali’yi kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
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Çıkan haberlerde ise Onur Saylak ve Gözde Yılmaz çiftinin evli olmadıkları iddia edilerek, “Önce bebek, sonra nikâh modasına mı uyacaklar?” diye soruldu. Böyle bir moda var mı yok mu bilmiyorum ama bu haberlerin doğru olmadığını söyleyebilirim. Her zaman olduğu gibi haberin doğrusunu benden öğrenin...
Çift evli, hem de aylardan beri. 3 yıldır birlikte olan çift, evlenme kararı alarak mart ayında nikâh masasına oturmak için plan yapmıştı. Ancak pandeminin patlamasıyla düğün yerine nikâhla yetinmiş ve iki şahidin huzurunda evlenmişler.
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Dostlarıyla kutlama kararını pandemi sonrasına bırakan Gözde Yılmaz-Onur Saylak çiftinin şimdi kutlama yapmak için iki nedeni var. Ben de onlara yaşadıkları bu heyecandan dolayı mutluluklar diliyorum, Deniz Ali’yi sağlıkla büyütsünler...
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Kıvanç da Kaz Dağları yolcusu
Kaz Dağları, oyuncuların yeni gözdesi oldu. Serenay Sarıkaya’nın ardından Kıvanç Tatlıtuğ da Kaz Dağları’ndan ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
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Emlak avına çıkan ünlü oyuncu, otantik bir taş ev arıyor. Gönlüne göre bir ev bulamazsa da kendisi inşa edecek. Onun için arsa da bakan Tatlıtuğ, Kaz Dağları’na yerleşmek için sabırsızlanıyormuş.
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Hollywood’a Türk imzalı şans meleği
Oscar törenlerinin sevilen ismi, ödüllü film prodüktörü Demet Öger, Hollywood’lu dostları için anlamlı bir yeni yıl hediyesi ararken, tasarımcı Emre Ertürk’ün özel mum koleksiyonunda karar kıldı.
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Yapımcı, yandıkça içinden uğurlu sayılan at nalı çıkan “Emre Erturk New York Şans Meleği Mumu”ndan, aralarında Eva Longoria, Ben Affleck, Susan Sarandon, Pierce Brosnan, Robert Wagner ve fotoğraf sanatçısı Greg Gormann’ın da bulunduğu 20 ünlü dostu için sipariş verdi.
Demet Öger, “Hollywood, farklı ve enerjisi olan özel şeyleri seviyor. Tüm dünya için zor bir sene oldu. O yüzden dostlarıma şans ve umut enerjisi olan bir yeni yıl hediyesi seçtim. Emre Ertürk, global bir sanatçı ve onların ruhuna hitap edebiliyor. Bu tasarımıyla da insanlara umut veriyor. Ayrıca şans meleği mumları çok şık ve eğlenceli. Hollywood’lular için mükemmel bir seçim yaptım, hem de Hollywood’a aşina bir Türk tasarımcıdan” dedi.
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Elton John - Demet Öger
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Sanatseverlerle online buluşma
SPOT Projects’in kurucusu ve yöneticisi Tansa Mermerci Ekşioğlu, bu dönem çoğu kurum gibi etkinliklerini online olarak yürütüyor. 12 Ocak–9 Mart 2021 tarihleri arasında Dr. Necmi Sönmez ile birlikte “Koleksiyon Analizi Serisi”ne başlayacak olan SPOT Projects, ilk kez gerçekleşecek bu seri için ayda iki online buluşma yapacak. Her buluşmada farklı bir ismin koleksiyonu deşifre edilecek. Dr. Necmi Sönmez yürütücülüğünde koleksiyonları analiz edilecek isimler ise; Selman Bilal, Ebru Özdemir, Sarp Evliyaoğlu, Selen Saroğlu Süloş ve Saruhan Doğan olacak.