Gerçek ortaya çıktı! Onur Saylak ve sevgilisi Gözde Yılmaz aylar önce evlenmiş...

Yapımcı, yandıkça içinden uğurlu sayılan at nalı çıkan “Emre Erturk New York Şans Meleği Mumu”ndan, aralarında Eva Longoria, Ben Affleck, Susan Sarandon, Pierce Brosnan, Robert Wagner ve fotoğraf sanatçısı Greg Gormann’ın da bulunduğu 20 ünlü dostu için sipariş verdi.



Demet Öger, “Hollywood, farklı ve enerjisi olan özel şeyleri seviyor. Tüm dünya için zor bir sene oldu. O yüzden dostlarıma şans ve umut enerjisi olan bir yeni yıl hediyesi seçtim. Emre Ertürk, global bir sanatçı ve onların ruhuna hitap edebiliyor. Bu tasarımıyla da insanlara umut veriyor. Ayrıca şans meleği mumları çok şık ve eğlenceli. Hollywood’lular için mükemmel bir seçim yaptım, hem de Hollywood’a aşina bir Türk tasarımcıdan” dedi.