Gerard Butler ile Morgan Brown plajda: Kumların üstünde masaj

ÜNLÜ YAPIMCININ TORUNU Gerard Butler'ın sevgilisi Morgan Brown her ne kadar kendisi sinema dünyasının içinde olmasa da yine de sektörde adını duyuran bir ailenin üyesi. Morgan Brown, yapımcı Harry Joe Brown Sr'ın torunu. Bir model olan annesi Karen Dempsey ise sinemanın ustalarından Peter O'Toole ile yaşadığı romantik ilişkiyle biliniyor.