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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA
Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 11:18 | 

Gerard Butler ile Morgan Brown plajda: Kumların üstünde masaj

Ünlü oyuncu Gerard Butler ile uzatmalı sevgilisi Morgan Brown, hafta sonunu Malibu plajında geçirdi. Brown, bir ara, kumların üzerine uzanan sevgilisine sırt masajı yaptı.

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1HAFTA SONU PLAJDA GEÇTİ

HAFTA SONU PLAJDA GEÇTİ

İskoç oyuncu Gerard Butler ile sevgilisi Morgan Brown, hafta sonunu Malibu'da plajda geçirdi. İki sevgili, gün boyu denizin ve güneşin nimetlerinden yararlandı. 51 yaşındaki Butlar ile 51 yaşındaki Brown, bol bol denize girip güneşlendi.

2GÖZLERDEN UZAK

GÖZLERDEN UZAK

Genellikle arkadaş grubuyla birlikte görüntülenen Butler ile Brown bu kez yalnızdı. Morgan Brown, beyaz bir bikini giyerken, sevgilisi Butler ise renkli bir mayo tercih etti. Çift, bir ara kumsalda gözlerden uzak bir köşeye çekildi.

3SIRT MASAJI

SIRT MASAJI

Orada Morgan Brown, yüzükoyun kumların üzerine uzanan sevgilisine sırt masajı yaptı. Masajın bitiminden sonra Butler da ayağa kalktı. Havlusuna sarınan Brown ile Butler daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

4KİLOLARIYLA VEDALAŞMAMIŞ

KİLOLARIYLA VEDALAŞMAMIŞ

Rol aldığı filmlerde kaslarını da sergileyen Gerard Butler'ın pandemi sürecinde aldığı kilolarla henüz vedalaşmamış olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

5ÜNLÜ YAPIMCININ TORUNU

ÜNLÜ YAPIMCININ TORUNU

Gerard Butler'ın sevgilisi Morgan Brown her ne kadar kendisi sinema dünyasının içinde olmasa da yine de sektörde adını duyuran bir ailenin üyesi. Morgan Brown, yapımcı Harry Joe Brown Sr'ın torunu. Bir model olan annesi Karen Dempsey ise sinemanın ustalarından Peter O'Toole ile yaşadığı romantik ilişkiyle biliniyor.

6BUTLERIN AŞK HAYATI DA HIZLI

BUTLER'IN AŞK HAYATI DA HIZLI

Sinemanın en yakışıklı oyuncularından biri olarak bilinen Gerard Butler, özel hayatıyla da gündeme geliyor sık sık. Bir dönem Romanyalı model Madaline Ghenea ile aşk yaşayan Butler'ın gönül defterinde Bradi Glanville, Jennifer Aniston gibi ünlülerin de adı yazılı. Butler kısa bir süre sonra Chase adlı yeni filmi için Savannah kentine gitmeye hazırlanıyor. 

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