Dünyanın en çok ilgi gören çiftlerinden birinin kızı üç yaşına girdi.
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İLK FOTOĞRAF
Annesi de minik bebeğin üç yıl önce doğduktan hemen sonra çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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ÜÇ YAŞINA GİRDİ
Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo ile model sevgilisi Georgina Rodriguez'in tek biyolojik çocuğu olan Alana üç yaşına girdi.
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KÜÇÜK MELEĞİM
26 yaşındaki Arjantinli model Rodriguez de kızının yeşin yaşını, üç yıl önce doğduğu gün çekilen pozunu sosyal medya sayfasında paylaşarak kutladı. Rodriguez, Alana ile çekilen pozunu "Üç yıl önce minik meleğimle" mesajıyla paylaştı.
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MADRİD'DE TANIŞTILAR
2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı.
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İLK GÖRÜŞTE AŞK
Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.
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MUTLU HAYAT
Küçük bir kasabada doğup büyüyen, garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.
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DÖR ÇOCUKLU AİLE
Cristiano Ronaldo ile Cristiano Ronaldo'nun ailesinin dört tane çocuğu bulunuyor. Ailenin dört çocuğundan biri olan Alana çiftin birlikteliğinden dünyaya geldi.
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HEPSİNE ANNELİK YAPIYOR
Fakat Georgina Rodriguez bütün çocukların bakımını kendisini üstleniyor. Hepsini ayırmadan kendi anneleriymiş gibi davranıyor.
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İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN İNGİLTERE'YE GİTTİ
Georgina Rodriguez, Buenos Aires'te dünyaya geldi. Dans eğitimi alan Georgina, daha sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti.
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MADRİD'DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
İngiltere'den dönüşünde Madrid'e taşınıp Gucci mağazasında çalışmaya başlayan Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile burada tanıştı.
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SIK SEVGİLİ DEĞİŞTİRİRDİ
Sık sık sevgili değiştiren Cristiano Ronaldo, en çok konuşulan ilişkisini Irina Shayk ile yaşamıştı.
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ARTIK USLANDI
Onunla ayrıldıktan bir süre sonra Rodriguez ile tanıştı ve yerleşik hayata geçti.