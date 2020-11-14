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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 14:40 | 

Üç yıl önce minik meleğimle!

Dünyanın en çok ilgi gören çiftlerinden birinin kızı üç yaşına girdi.

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1İLK FOTOĞRAF
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İLK FOTOĞRAF

Annesi de minik bebeğin üç yıl önce doğduktan hemen sonra çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

2ÜÇ YAŞINA GİRDİ
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ÜÇ YAŞINA GİRDİ

 Yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo ile model sevgilisi Georgina Rodriguez'in tek biyolojik çocuğu olan Alana üç yaşına girdi.

3KÜÇÜK MELEĞİM
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KÜÇÜK MELEĞİM

26 yaşındaki Arjantinli model Rodriguez de kızının yeşin yaşını, üç yıl önce doğduğu gün çekilen pozunu sosyal medya sayfasında paylaşarak kutladı. Rodriguez, Alana ile çekilen pozunu "Üç yıl önce minik meleğimle" mesajıyla paylaştı. 

4MADRİDDE TANIŞTILAR
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MADRİD'DE TANIŞTILAR

2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı.

5İLK GÖRÜŞTE AŞK
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İLK GÖRÜŞTE AŞK

Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.

6MUTLU HAYAT
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MUTLU HAYAT

Küçük bir kasabada doğup büyüyen, garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.

7DÖR ÇOCUKLU AİLE
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DÖR ÇOCUKLU AİLE

Cristiano Ronaldo ile Cristiano Ronaldo'nun ailesinin dört tane çocuğu bulunuyor. Ailenin dört çocuğundan biri olan Alana çiftin birlikteliğinden dünyaya geldi.

8HEPSİNE ANNELİK YAPIYOR
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HEPSİNE ANNELİK YAPIYOR

Fakat Georgina Rodriguez bütün çocukların bakımını kendisini üstleniyor. Hepsini ayırmadan kendi anneleriymiş gibi davranıyor.

9İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN İNGİLTEREYE GİTTİ
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İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN İNGİLTERE'YE GİTTİ

Georgina Rodriguez, Buenos Aires'te dünyaya geldi. Dans eğitimi alan Georgina, daha sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti.

10MADRİDDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
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MADRİD'DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

İngiltere'den dönüşünde Madrid'e taşınıp Gucci mağazasında çalışmaya başlayan Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile burada tanıştı.

11SIK SEVGİLİ DEĞİŞTİRİRDİ
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SIK SEVGİLİ DEĞİŞTİRİRDİ

Sık sık sevgili değiştiren Cristiano Ronaldo, en çok konuşulan ilişkisini Irina Shayk ile yaşamıştı.

12ARTIK USLANDI
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ARTIK USLANDI

Onunla ayrıldıktan bir süre sonra Rodriguez ile tanıştı ve yerleşik hayata geçti.

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