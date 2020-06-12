George Flyod'un öldürüldüğü anların videosunu çeken genç kız ilk kez konuştu

"BEN KAHRAMAN DEĞİLİM" Darnella Fraizer, yaptığı açıklamada "Ben kahraman değilim, kahramanlık yapmaya çalışmadım" diyor. Darnella'nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Ben bir lise öğrencisiyim, alışveriş merkezinde çalışan sırandan bir gencim" ifadeleri yer alıyor.