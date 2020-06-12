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Hürriyet
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hurriyet.com.tr / Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters,AP, AFP, Instagram
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 12:19,

George Flyod'un öldürüldüğü anların videosunu çeken genç kız ilk kez konuştu

ABD'de siyahi George Flyod'un polis tarafından öldürülmesi dünya çapında protestolara yol açmıştı. Olay anının videosunu çekerek protestoların başlamasına sebep olan genç kız konuyla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı.

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Siyahi George Floyd ABD’nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına baskı uygulanması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

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Floyd'un ölüm anına ait görüntüler sosyal medya yoluyla yayılınca polis şiddetini protesto eden milyonlarca insan başta ABD olmak üzere dünyanın her yerinde gösteriler düzenledi.

3GÖSTERİLER HIZ KESMİYOR
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GÖSTERİLER HIZ KESMİYOR

George Floyd'un ölümüyle ilgili protestolar ABD'de hala devam ederken ülkedeki ırkçılık tartışmaları yeniden gündeme geldi. "Black Lives Matter" sloganıyla sokaklara inen protestocular ırkçılığın ve siyahilere yönelik polis şiddetinin sona ermesi taleplerini seslendirdiler.

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Başkan Trump konuyla ilgili üst üste açıklamalar yaptı, çeşitli eyaletler polisin yetkilerini kongrede tartışmaya açtı.

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Protestoların başlıca sebebi Floyd'u öldüren ve olay esnasında orada bulunan polis memurlarının ceza almasını sağlamaktı.

6POLİSLER YARGILANIYOR
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POLİSLER YARGILANIYOR

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan 4 polisten Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefalet bedelinin ödenmesi sonucu serbest kaldı.

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Floyd'un ölümü sırasında olay yerinde bulunan 3 polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla yargılanıyordu.

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Floyd'un boynuna baskı yaparak ölümüne sebep olan Derek Chauvin ikinci derece cinayetle yargılanıyor ve kefalet bedeli 1.25 milyon dolar.

9HER ŞEYİ BAŞLATAN VİDEO
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HER ŞEYİ BAŞLATAN VİDEO

Tüm dünyaya yayılan protestoların başlamasına sebep olansa sosyal medyada yayınlanan ve hızla paylaşılarak viral hale gelen olay anı videosu olmuştu.

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İşte o videoyu çeken ve yayınlayan 17 yaşındaki Darnella Frazier'ın fotoğrafı ilk kez basında yer aldı ve genç kız avukatı aracılığıyla konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

11OLAYI GÖRÜR GÖRMEZ KAYDETMEYE BAŞLAMIŞ
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OLAYI GÖRÜR GÖRMEZ KAYDETMEYE BAŞLAMIŞ

17 yaşındaki Frazier olayın yaşandığı dakikalarda 9 yaşındaki kuzeniyle birlikte bir yemek mağazasına gitmek üzere yoldan geçiyordu.

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Darnella'nın avukatı Seth Cobin Star-Tribune gazetesine yaptığı açıklamada müvekkilinin olay yerinden geçerken 4 polis memurunun siyahi bir vatandaşı yere yatırdığını gördüğünü söyledi.

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Seth Cobin müvekkilinin olay anını videoya kaydedip Facebook'ta yayınlama cesareti olmasaydı bu korkunç gerçeğin ortaya çıkmayacağını ve polislerin hala serbest olarak aramızda dolaşacaklarını ifade etti.

14GENÇ KIZ OLAY YERİNDEN AYRILMIYOR
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GENÇ KIZ OLAY YERİNDEN AYRILMIYOR

Darnella Fraizer olay başladığı andan sonuna kadar olduğu yerden ayrılmayıp her anın kayıt altına alınmasını sağladı.

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Genç kızın videoyu çektiği sırada kendi sesi de video görüntülerine yansıyor.

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17 yaşındaki Fraizer videoyu çekerken bir yandan da "Burnu kanıyor", "Onu neden artık bırakmıyorlar?" ifadelerini kullanarak dehşetini ifade ediyor.

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Darnella videoyu çekmeye devam ederken olayı görenler yanlarına geliyor ve onlar da duruma müdahale etmeye başlıyor.

18TOPLANAN KALABALIK POLİSLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEMİŞ
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TOPLANAN KALABALIK POLİSLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEMİŞ

Kaldırımda toplanan vatandaşlar polislere artık durmalarını, George Floyd'un kaldırımda hareketsiz kaldığını ve ölmek üzere olduğunu haykırıyorlar.

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Genç kızın çektiği video olay yerine ambulans gelen kadar sonlanmıyor.

20BEN KAHRAMAN DEĞİLİM
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"BEN KAHRAMAN DEĞİLİM"

Darnella Fraizer, yaptığı açıklamada "Ben kahraman değilim, kahramanlık yapmaya çalışmadım" diyor. Darnella'nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Ben bir lise öğrencisiyim, alışveriş merkezinde çalışan sırandan bir gencim" ifadeleri yer alıyor.

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17 yaşındaki Daniella Fraizer tüm dünyayı ayağa kaldıran cesur hareketi için "Bu kahramanlık değil sadece doğru şeyi yapmış olmak" diyor.

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