George Floyd'un ölümünde şoke eden detay! Otopside ortaya çıktı
ABD'de polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren ve büyük çaplı protestolara neden olan siyahi George Floyd'un otopsi raporunda şoke eden bir detay ortaya çıktı
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ABD'nin başkenti Washington DC'de, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine yönelik düzenlenen gösterilerde tansiyon düştü.
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Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümüne karşı Washington DC'de düzenlenen ve özellikle pazar ile pazartesi akşamı şiddet eylemlerine dönüşen protestolar, şehirde güvenlik güçlerinin yoğunlaştırılması sonucunda son 2 gündür daha sakin geçiyor.
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Polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servisin yanı sıra çeşitli askeri ve sivil gücünün görev yaptığı Washington DC sokaklarında, Beyaz Saray'ın karşısındaki güvenlik çemberi de bir sokak ileri taşındı.
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Ulusal Muhafızlar ön saflarda ve halkın doğrudan karşısında güvenliği sağlıyor. Bu nedenle zaman zaman özellikle siyahi protestocular, Ulusal Muhafızların yanına giderek, başlarına gelen ırkçılık olaylarını bağırarak anlatıyor ve artık bir adım atılması gerektiğini söylüyor.
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Gösteriler, kentte sokağa çıkma yasağının başladığı saat 23.00'den sonra da devam ederken, protestocular ellerindeki cihazlarla Beyaz Saray'a ve çevresindeki binalara, "Nefes alamıyoruz", "Katil polisleri durdurun" ve "Polisin askeriyeleşmesini durdurun" yazıları yansıttı.
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Göstericilerin büyük bölümü geç saatlerde Beyaz Saray önünden ayrıldı.
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ABD’nin Minneapolis kentinde geçen hafta öldürülen George Floyd’un ardından yapılan otopsi sonucunda ilginç bir detay ortaya çıktı.
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George Floyd’un otopsisinde şoke eden detay ortaya çıktı
George Floyd'un sonuçlanan otopsi raporunda Floyd’da koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi.
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Otopsiyi yapan ve raporu hazırlayan Dr. Andrew Baker, Floyd’da corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.
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Dr. Baker, “Covid-19’un haftalar boyunca vücutta kaldığı biliniyor ve test sonucunda bunların semptomlarının gösterilmediğini tespit ettik. Floyd’un ölüm sebebi corona virüsüne bağlı sebepler değil” ifadesini kullandı.
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Göstericiler "adalet" ve "köklü değişiklik" istiyor
Öte yandan göstericilerden bazıları AA muhabirine, meydanlara inmelerindeki amaçlarını ve Trump yönetiminden taleplerini anlattı.
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George Floyd, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü
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Illionis eyaletinde yaşayan ve Virginia'daki bir arkadaşını ziyarete gelen Mike Buttler, cuma gecesinden bu yana kentte düzenlenen protestolara katıldığını belirterek, "Floyd'un öldürülmesine ilişkin videoyu izledim. Bu tamamen mide bulandırıcı ve korkunç bir olaydı." dedi.
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Buttler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden açıklama yapmak yerine sokağa çıkması ve insanlara diyaloğa açık olduğunu göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Trump, konuşmalarında insanların neden protesto yaptığına değinmiyor. Yasalar açısından gerçek bir değişikliğe gidilene kadar, bu tarz protestolar bitmeyecek." diye konuştu.
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Washington DC'de yaşayan 28 yaşındaki Othame Teeter ise Trump'ın Floyd'un ölümünden dolayı tüm siyahilerin acısını paylaşması gerektiğinin altını çizerek, "Trump, tüm siyahi Amerikalılardan özür dilemeli." ifadesini kullandı.
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Teeter, ülkedeki polis şiddetinin bir sonraki kurbanı olmaktan korktuğunu aktararak "Bir noktada bu protestolar bitecek, insanlar bizi anladığında bitecek. Polisler, siyahilere sistematik bir baskı uygulamayı bıraktığında bitecek." dedi.
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Pentagon geri adım attı: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in gün içinde başkent Washington DC yakınlarındaki üslere tedbir amaçlı konuşlandırılmış askerlerin çekilmesi kararını geri aldığı bildirildi.
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Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken ölen George Floyd için ülke çapında düzenlenen protestolar onuncu günü geride bırakırken, yaşanan şiddet olaylarına askeri müdahale tartışmalarının ortasında kalan Savunma Bakanlığından (Pentagon) gün içinde çelişkili adımlar geldi.
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Amerikan AP haber ajansına konuşan savunma yetkilileri, bir önceki akşam Washington bölgesine sevk edilen 82'inci Hava İndirme Tümeni ile 10'uncu Dağcı Tümeninden bin 600 askerin bu akşamdan başlamak üzere üslerine geri döneceğini açıklamıştı.
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Ancak kısa bir süre sonra, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, AP'ye yaptığı açıklamada, Bakan Esper'in çekilme kararını geri aldığını söyledi.
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Konuyla ilgili, AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Yarbay Chris Mitchell, "Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bahsi geçen askerler Ulusal Başkent Bölgesi'nde teyakkuzda kalacaklar ancak DC'nin dışında olacaklar." ifadesini kullandı.
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Yarbay Mitchell, çekilme emrinin konuşlu askeri güce bildirilmediğini de kaydetti.
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Pentagon, askerleri Washington bölgesinde konuşlandırmıştı
Pentagon, 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeni'nin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırmış ancak bu askerlerin şehre girmeyeceğini açıklamıştı.İlk açıklamaya göre 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden 200 asker dün akşam geri dönecekti.
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Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.
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ABD Ulusal Muhafızlar Bürosu, önceki akşam başkent Washington DC'de 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını ve dün akşam itibarıyla birçok eyaletten 1500 muhafızın daha kente intikal ettiğini açıklamıştı.
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Ülkede dün akşamdan itibaren 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verilmişti.
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46 yaşındaki George Floyd, 26 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
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Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
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Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.