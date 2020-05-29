George Floyd kimdir? 'George Floyd olayları'nın detayları

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.



Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.



ABD'deki olaylarda şoke eden bir gelişme yaşandı. Olay yerinden canlı yayın bağlantıları yapan CNN muhabiri Omar Jimenez polis tarafından gözaltına alındı



Jımenez ile birlikte yapımcı ve kamera operatörü de dahil olmak üzere tüm CNN ekibine Minneapolis polisi tarafından kelepçe takıldı.