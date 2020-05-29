George Floyd kimdir? 'George Floyd olayları'nın detayları
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) polis tarafından dolandırıcılık suçuyla yakalanan siyahi vatandaş George Floyd, polisin orantısız güç kullanması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından pek çok ABD vatandaşı, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için sokaklara çıktı. Minneapolis'te yaşanan olayından ardından Belediye Başkanı Jacob Frey, olaya karışan 4 polisin görevden alındığını duyurdu. İşte, olaylar sırasında kaybeden George Floyd kimdir? İşte, 'George Floyd olayları'nın detayları
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Dolandırıcılık suçu nedeniyle polis tarafından gözaltına alınmak istenen siyahi vatandaş George Floyd, Minnesota polis departmanında çalışan 4 polisin orantısız güç kullanması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay, ABD'de George Floyd olayları adı altında yeni bir hareketin ortaya çıkmasına neden oldu. Pek çok vatandaş, ABD başta olmak üzere tüm Dünya genelinde milyonlarca vatandaş, olayı kınamak için sosyal medya üzerinden gönderiler paylaştı.
GEORGE FLYOD KİMDİR?
1974 ABD doğumlu olan George Floyd, Houston'dan Minneapolis'e çalışmak için gelmişti. Conga Latina Bistro'da güvelik görevlisi olarak çalışan Floyd'un 46 yaşında olduğu öğrenildi.
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GEORGE FLOYD OLAYLARI NEDİR VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?
George Floyd'un polise direnme görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu.
Bazı görgü tanıklarının telefonlarıyla görüntülediği olayda, kelepçe takılan George Floyd'un defalarca “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen” şeklinde yalvardığı, bir süre sonra da hareketsiz kaldığı, ancak polisin dizini bir süre daha çekmediği görülüyor.
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46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.
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"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.
ABD'deki olaylarda şoke eden bir gelişme yaşandı. Olay yerinden canlı yayın bağlantıları yapan CNN muhabiri Omar Jimenez polis tarafından gözaltına alındı
Jımenez ile birlikte yapımcı ve kamera operatörü de dahil olmak üzere tüm CNN ekibine Minneapolis polisi tarafından kelepçe takıldı.