George Floyd davasında karar çıktı! George Floyd olayı nedir, neden öldü?
George Floyd davasında karara varıldı. ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesi nedeniyle dünyayı ayağa kaldıran olayda, Derek Chauvin suçlu bulunup bulunmadığı kararla açıklanacak. Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te 25 Mayıs 2020'de yaşanan olayda, siyah ABD vatandaşı George Floyd, Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü. ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlenmişti. İşte, George Floyd olayı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd'ın cinayetinde jüri üyeleri karar verdi. Eski polis memuru Derek Chauvin tarafından boynuna diziyle bastırılarak vahşice öldürülen George Floyd davasında Chauvin mahkemede yaptığı savunmada suçsuz olduğunu savunmuştu. Floyd, 9 dakika 29 saniye boyunca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Ölümünden sonra , özellikle siyahlara yönelik polis şiddetine karşı protestolar hızla Amerika Birleşik Devletleri'ne ve uluslararası arenaya yayıldı.
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George Floyd'un ölümü
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
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Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.
Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.
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Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.
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George Floyd kimdir?
4 Ekim 1973 tarihinde doğdu. Floyd, Houston'da büyüdü , lise ve üniversite boyunca futbol ve basketbol oynadı. 2014 yılında, St. Louis Park'ın yakın banliyösünde ikamet eden Minneapolis bölgesine taşındı ve kamyon şoförü ve fedai olarak çalıştı . 2020'de kamyon şoförü olarak işini ve ardından COVID-19 salgını sırasında güvenlik görevini kaybetti .