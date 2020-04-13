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Haber Giriş: 13 Nisan 2020 - 10:11,

George Clooney ve Amal Clooney'den çocuklarına milyonluk "oyuncak"

Hollywood'un ünlü çifti George Clooney ve Amal Clooney ikiz çocukları Ella ve Alexander için kesein ağzını açtı. Clooney çifti, iki yaşındaki ikizlerine 176 bin dolarlık yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lık oyun evi yaptırıyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1AİLE EVİNİN KOPYASI

AİLE EVİNİN KOPYASI

 İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre Clooney çifti, ikizleri için iki katlı bir oyun evi inşa ettiriyor. Bu oyun evi çiftin çocuklarıyla birlikte yaşadığı mülkün mini bir kopyası olacak.

2EN İYİSİNİ İSTİYORLAR

EN İYİSİNİ İSTİYORLAR

İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak bu durumun "müsriflik" olduğunu ama Clooney çiftinin çocukları için her şeyin en iyisini istediğini belirtti.

3MUSLUKLARINDAN SU AKACAK

MUSLUKLARINDAN SU AKACAK

Clooney çiftinin çocukları için yaptıracağı bu oyun evinde dans salonu, işlevlerini yerine getiren gerçek bir mutfak bulunacak. Çiftin eve su ve elektrik bağlatacağı da söyleniyor.

4ÜNLÜ MİMARIN İMZASI VAR

ÜNLÜ MİMARIN İMZASI VAR

 Üstelik Clooney çifti evin inşanı işini de emin ellere teslim etti. Ella ve Alexander Clooney'in oyun evinde, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ofisini de tasarlayan Michael S. Smith'in imzası olacağı belirtiliyor.

52014TE EVLENDİLER

2014'TE EVLENDİLER

George Clooney ve Amal Clooney, 2014 yılında İtalya'da evlendi. Uzun süre Hollywood'un müzmin bekarı olarak tanınan George Clooney ile ünlü bir avukat Amal Alamuddin Clooney'in ikizleri Alexander ve Ella iki yıl önce dünyaya geldi. 

6BİRİ KIZ DİĞERİ ERKEK

BİRİ KIZ DİĞERİ ERKEK

Çiftin ikizlerinin biri kız diğeri erkek. Kızın adı Ella.

7ERKEK ALEXANDER

ERKEK ALEXANDER

İkizlerden erkek olanın adı ise Alexander.

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