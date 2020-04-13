George Clooney ve Amal Clooney'den çocuklarına milyonluk "oyuncak"
Hollywood'un ünlü çifti George Clooney ve Amal Clooney ikiz çocukları Ella ve Alexander için kesein ağzını açtı. Clooney çifti, iki yaşındaki ikizlerine 176 bin dolarlık yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lık oyun evi yaptırıyor.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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AİLE EVİNİN KOPYASI
İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre Clooney çifti, ikizleri için iki katlı bir oyun evi inşa ettiriyor. Bu oyun evi çiftin çocuklarıyla birlikte yaşadığı mülkün mini bir kopyası olacak.
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EN İYİSİNİ İSTİYORLAR
İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak bu durumun "müsriflik" olduğunu ama Clooney çiftinin çocukları için her şeyin en iyisini istediğini belirtti.
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MUSLUKLARINDAN SU AKACAK
Clooney çiftinin çocukları için yaptıracağı bu oyun evinde dans salonu, işlevlerini yerine getiren gerçek bir mutfak bulunacak. Çiftin eve su ve elektrik bağlatacağı da söyleniyor.
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ÜNLÜ MİMARIN İMZASI VAR
Üstelik Clooney çifti evin inşanı işini de emin ellere teslim etti. Ella ve Alexander Clooney'in oyun evinde, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ofisini de tasarlayan Michael S. Smith'in imzası olacağı belirtiliyor.
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2014'TE EVLENDİLER
George Clooney ve Amal Clooney, 2014 yılında İtalya'da evlendi. Uzun süre Hollywood'un müzmin bekarı olarak tanınan George Clooney ile ünlü bir avukat Amal Alamuddin Clooney'in ikizleri Alexander ve Ella iki yıl önce dünyaya geldi.
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BİRİ KIZ DİĞERİ ERKEK
Çiftin ikizlerinin biri kız diğeri erkek. Kızın adı Ella.