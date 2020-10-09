George Clooney ve Amal Clooney öyle bir yere bağış yaptı ki! 

Fakat, Lübnan asıllı ünlü bir avukat olan Amal Alamuddin onun bu konudaki fikrini değiştirdi. Çift, 2014'te evlendi. Haklarında düzenli olarak boşanacakları iddiası ortaya atılsa da çift, Alexander ve Ella adında biri kız diğeri erkek 3 yaşındaki ikizleriyle mutlu bir hayat sürüyor.