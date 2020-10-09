George Clooney ve Amal Clooney öyle bir yere bağış yaptı ki!
Gösteri dünyasının en nüfuzlu çiftlerinden biri olan George ve Amal Clooney, ilk anda akla gelmeyecek bir yere bağışta bulundu.
Mega News Agency
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Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından 59 yaşındaki George Clooney ile ünlü bir avukat olan 42 yaşındaki eşi Amal Clooney, İngiltere, Berkshire'da bulunan 12 milyon sterlin değerindeki malikanelerinin yakınında bulunan The Mills adlı tiyatroya bağış yaptı.
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Aynı zamanda akşam yemeği yenilebilen bir restoran bölümü de olan tiyatroya çiftin ne kadar para bağışladığı ise açıklanmadı.
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Tiyatro, dokuz ay önce koronavirüs pandemisi nedeniyle perdelerini kapatmıştı. Salonun, bu ayın sonunda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kapılarını yeniden açması planlanıyor.
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Clooney çiftinin İngiltere'de bulundukları dönemlerde bu tiyatroya da restoranına da sık sık gittiği belirtildi.
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The Mill tiyatrosunun resmi Facebook sayfasında açılışın müjdesi verildi.
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Açıklamaya göre tiyatronun ayakta durmasına ve kapılarını yeniden açmasına destek veren tek ünlü Clooney çifti değil.
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Ünlü oyun yazarı Ray Cooney de tiyatronun ayakta kalabilmesi için yardımda bulundu. Bu yüzden de tiyatronun oditoryumuna onun adı verildi. Tiyatro, bu ayın sonunda yeni sezon oyunlarla perdelerini açacağını duyurdu.
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1989 ile 1993 arasında Talia Balsam ile ilk evliliğini yaptıktan sonra uzun süre evlenmeyen Clooney, Hollywood'un müzmin bekarı olarak anılıyordu.
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Fakat, Lübnan asıllı ünlü bir avukat olan Amal Alamuddin onun bu konudaki fikrini değiştirdi. Çift, 2014'te evlendi. Haklarında düzenli olarak boşanacakları iddiası ortaya atılsa da çift, Alexander ve Ella adında biri kız diğeri erkek 3 yaşındaki ikizleriyle mutlu bir hayat sürüyor.