Sözleri olay oldu: Amal araba yıkıyor, sen ev mi süpürüyorsun?
Bir zamanlar Hollywood'un en gözde bekarıydı... Sonra "onunla tanıştığım için çok şanslı hissediyorum" dediği eşiyle tanıştı.
Backgrid USA, Backgrid UK, Splash News, Mega News Agency
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MÜZMİN BEKARDI
Dillere destan bir törenle evlendi. Hatta bu durum onu "müzmin bekar" olarak tanımlayan hayranlarını şaşırttı. Ardından da ikiz bebekleri dünyaya geldi. Şimdi ise herkesi şaşırtan başka bir açıklamayla gündeme geldi.
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HİÇ TARTIŞMAMIŞLAR
59 yaşındaki oyuncu ve yönetmen George Clooney, 2014 yılında evlendiği eşi Amal Clooney ile hiç tartışmadıklarını söyledi.
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KARANTİNADA BİLE SORUN ÇIKMADI
People dergisine konuşan Clooney, özellikle de bazı çiftler için bir sabır sınavına dönüşen ve hatırı sayılır ilişkinin bitmesine neden olan koronavirüs karantinasının kendisi için tam tersi bir deneyim olduğunu savundu.
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'ZENGİNLEŞTİRİCİ BİR DENEYİM'
Clooney, eşi Amal, ikizleri Alexander ve Ella ile geçirdiği sosyal izolasyon sürecinin kendisi için ruhen yükseltici ve zenginleştirici olduğunu belirtti.
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'BEN ÇOK ŞANSLIYIM'
George Clooney "Amal ile tanıştığım için kendimi birçok açıdan şanslı hissediyorum. Bugüne kadar hiç tartışmadık" diye konuştu.
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'İŞLER BİZİM İÇİN KOLAYDI'
Ünlü oyuncu ve yapımcı, koronavirüs nedeniyle yaşanan kapanmalar sırasında birçok ilişkinin sınavdan geçtiğini belirterek "Bizim için ise gerçekten kolay oldu" dedi.
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BENZER TUTKULAR
Hayırseverlik konusunda eşi Amal Clooney ile benzer tutkuları paylaştıklarını söyleyen George Clooney "Eşim, inandığı şeyler konusunda birçok başarı kazandı" diye konuştu.
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ORTAK NOKTALAR ÇOK
Eşiyle birbirlerine yaptıkları işler nedeniyle aşık olmadıklarının altını çizse de sonunda olayın paylaştıkları ortak tutkulara gelip dayandığını da ekledi.
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İLGİNÇ YORUMLAR
George Clooney'in özellikle de eşi Amal Clooney ile hiç tartışmadıklarını söylemesine sosyal medyadan ve haberin yer aldığı internet sitelerinin okuyucularından da ilginç yorumlar geldi.
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"ARABAYI AMAL YIKIYOR"
Bazı kişiler bu evlilikte baskın tarafın Clooney olduğunu iddia ederken "Amal Clooney araba yıkarken George Clooney de elektrik süpürgesiyle evi süpürüyordur" yorumunu yaptı.
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İLİŞKİYİ MASAYA YATIRDILAR
Bazı okurlar aktörün "Eşimle hiç tartışmadık" sözlerine "Çünkü bu gerçek bir ilişki değil. Gerçek ilişkide çiftler birbirleriyle zaman zaman tartışır" diye yorum yaptı.
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'TARTIŞMADAN İLİŞKİ NASIL OLUR?'
Bir okur "Eğer yedi yıllık partnerinizle hiç tartışmamışsanız, bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Birinizin ya da ikinizin birden gerçek kişiliğini göstermediği anlamına gelir bu" diye yorumladı ünlü oyuncunun bu sözlerini.
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KISKANÇLIK İDDİASI
George Clooney ile Amal Clooney'in ilişkisinin gayet iyi olabileceğini savunanlar da "Ne kadar çok kıskanç insan var. Zengin ve ünlü insanlar hakkında yapılan yorumların bazıları gerçekten acıklı" diye görüş bildirdi.
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İLK EVLİLİK 1989'DA
George Clooney, ilk evliliğini 1989 ile 1993 arasında Talia Balsam ile yaptı. Boşanmanın ardından uzun süre bekar kalan Clooney, 2014 yılında da tanınmış insan hakları avukatı Amal Alamuddin ile Venedik'te hayatını birleştirdi.
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İKİZLERİ VAR
Yaklaşık 500 milyon dolar serveti bulunan George Clooney'in Amal Clooney ile evliliğinden üç yaşında Alexander ve Ella adlarında biri kız diğeri erkek ikizleri bulunuyor.