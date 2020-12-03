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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 12:51 | 

Sözleri olay oldu: Amal araba yıkıyor, sen ev mi süpürüyorsun?

Bir zamanlar Hollywood'un en gözde bekarıydı... Sonra "onunla tanıştığım için çok şanslı hissediyorum" dediği eşiyle tanıştı.

Backgrid USA, Backgrid UK, Splash News, Mega News Agency

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1MÜZMİN BEKARDI
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MÜZMİN BEKARDI

Dillere destan bir törenle evlendi. Hatta bu durum onu "müzmin bekar" olarak tanımlayan hayranlarını şaşırttı. Ardından da ikiz bebekleri dünyaya geldi. Şimdi ise herkesi şaşırtan başka bir açıklamayla gündeme geldi.

2HİÇ TARTIŞMAMIŞLAR
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HİÇ TARTIŞMAMIŞLAR

 59 yaşındaki oyuncu ve yönetmen George Clooney, 2014 yılında evlendiği eşi Amal Clooney ile hiç tartışmadıklarını söyledi.

3KARANTİNADA BİLE SORUN ÇIKMADI
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KARANTİNADA BİLE SORUN ÇIKMADI

People dergisine konuşan Clooney, özellikle de bazı çiftler için bir sabır sınavına dönüşen ve hatırı sayılır ilişkinin bitmesine neden olan koronavirüs karantinasının kendisi için tam tersi bir deneyim olduğunu savundu.

4ZENGİNLEŞTİRİCİ BİR DENEYİM
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'ZENGİNLEŞTİRİCİ BİR DENEYİM'

Clooney, eşi Amal, ikizleri Alexander ve Ella ile geçirdiği sosyal izolasyon sürecinin kendisi için ruhen yükseltici ve zenginleştirici olduğunu belirtti.

5BEN ÇOK ŞANSLIYIM
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'BEN ÇOK ŞANSLIYIM'

George Clooney "Amal ile tanıştığım için kendimi birçok açıdan şanslı hissediyorum. Bugüne kadar hiç tartışmadık" diye konuştu.

6İŞLER BİZİM İÇİN KOLAYDI
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'İŞLER BİZİM İÇİN KOLAYDI'

Ünlü oyuncu ve yapımcı, koronavirüs nedeniyle yaşanan kapanmalar sırasında birçok ilişkinin sınavdan geçtiğini belirterek "Bizim için ise gerçekten kolay oldu" dedi.

7BENZER TUTKULAR
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BENZER TUTKULAR

Hayırseverlik konusunda eşi Amal Clooney ile benzer tutkuları paylaştıklarını söyleyen George Clooney "Eşim, inandığı şeyler konusunda birçok başarı kazandı" diye konuştu.

8ORTAK NOKTALAR ÇOK
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ORTAK NOKTALAR ÇOK

Eşiyle birbirlerine yaptıkları işler nedeniyle aşık olmadıklarının altını çizse de sonunda olayın paylaştıkları ortak tutkulara gelip dayandığını da ekledi. 

9İLGİNÇ YORUMLAR
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İLGİNÇ YORUMLAR

 George Clooney'in özellikle de eşi Amal Clooney ile hiç tartışmadıklarını söylemesine sosyal medyadan ve haberin yer aldığı internet sitelerinin okuyucularından da ilginç yorumlar geldi.

10ARABAYI AMAL YIKIYOR
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"ARABAYI AMAL YIKIYOR"

Bazı kişiler bu evlilikte baskın tarafın Clooney olduğunu iddia ederken "Amal Clooney araba yıkarken George Clooney de elektrik süpürgesiyle evi süpürüyordur" yorumunu yaptı.

11İLİŞKİYİ MASAYA YATIRDILAR
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İLİŞKİYİ MASAYA YATIRDILAR

 Bazı okurlar aktörün "Eşimle hiç tartışmadık" sözlerine "Çünkü bu gerçek bir ilişki değil. Gerçek ilişkide çiftler birbirleriyle zaman zaman tartışır" diye yorum yaptı.

12TARTIŞMADAN İLİŞKİ NASIL OLUR
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'TARTIŞMADAN İLİŞKİ NASIL OLUR?'

Bir okur "Eğer yedi yıllık partnerinizle hiç tartışmamışsanız, bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Birinizin ya da ikinizin birden gerçek kişiliğini göstermediği anlamına gelir bu" diye yorumladı ünlü oyuncunun bu sözlerini. 

13KISKANÇLIK İDDİASI
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KISKANÇLIK İDDİASI

George Clooney ile Amal Clooney'in ilişkisinin gayet iyi olabileceğini savunanlar da "Ne kadar çok kıskanç insan var. Zengin ve ünlü insanlar hakkında yapılan yorumların bazıları gerçekten acıklı" diye görüş bildirdi.

14İLK EVLİLİK 1989DA
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İLK EVLİLİK 1989'DA

 George Clooney, ilk evliliğini 1989 ile 1993 arasında Talia Balsam ile yaptı. Boşanmanın ardından uzun süre bekar kalan Clooney, 2014 yılında da tanınmış insan hakları avukatı Amal Alamuddin ile Venedik'te hayatını birleştirdi.

15İKİZLERİ VAR
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İKİZLERİ VAR

Yaklaşık 500 milyon dolar serveti bulunan George Clooney'in Amal Clooney ile evliliğinden üç yaşında Alexander ve Ella adlarında biri kız diğeri erkek ikizleri bulunuyor. 

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