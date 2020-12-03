Sözleri olay oldu: Amal araba yıkıyor, sen ev mi süpürüyorsun?

KARANTİNADA BİLE SORUN ÇIKMADI People dergisine konuşan Clooney, özellikle de bazı çiftler için bir sabır sınavına dönüşen ve hatırı sayılır ilişkinin bitmesine neden olan koronavirüs karantinasının kendisi için tam tersi bir deneyim olduğunu savundu.