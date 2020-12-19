Günde yedi kere çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslayıp yemek yapmak benim işim

UZUN ZAMANDIR YAPMADIĞI İŞLER Hiç kimsenin kendisi gibi varlıklı ve güç sahibi birinden bunu duymak istemeyeceğini belirterek "Şikayet etmeyeceğim ama bu alışılmadık. Karantinanın bazı dönemleri komikti. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmadığım bazı şeyleri yaptım" diye konuştu.