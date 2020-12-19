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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 10:58 | 

Günde yedi kere çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslayıp yemek yapmak benim işim

Koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle az ya da çok milyonlarca kişinin hayatı, eski alışkanlıkları değişti. Buna ünlüler de dahil.

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1DÖRT DUVAR ARASINDAKİ YAŞAMINI ANLATTI
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DÖRT DUVAR ARASINDAKİ YAŞAMINI ANLATTI

İşte bunlardan biri George Clooney. Bir zamanların 'müzmin bekarı' şimdinin ikiz çocuk babası 59 yaşındaki Clooney, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.

2SOHBET PROGRAMINA KONUK OLDU
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SOHBET PROGRAMINA KONUK OLDU

Amal Clooney ile evli olan George Clooney, online olarak yayınlanan Howard Stern'in sohbet programına evinden katıldı. Ünlü oyuncu, aylardır evinin dört duvarı arasında geçirdiği zamana ilişkin bilgiler verdi.

3500 DADI MI
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500 DADI MI?

Howard Stern, esprili bir şekilde "Karantinada eşi ve ikizleri ile birlikte nasıl zaman geçirdiğini, çocukların '500 tane' dadısı olmadan onlara bakmanın zor olup olmadığını" sordu. İşte bu sorunun ardından da Clooney'in şaşırtıcı yanıtları geldi.

4SADECE BİR DADIMIZ VAR
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SADECE BİR DADIMIZ VAR

Clooney bu soruyu yanıtlamaya "Öncelikle sadece bir dadımız var" diyerek başladı. Ardından da dinleyenleri şaşırtan yanıtlar geldi sırayla.

5UZUN ZAMANDIR YAPMADIĞI İŞLER
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UZUN ZAMANDIR YAPMADIĞI İŞLER

Hiç kimsenin kendisi gibi varlıklı ve güç sahibi birinden bunu duymak istemeyeceğini belirterek "Şikayet etmeyeceğim ama bu alışılmadık. Karantinanın bazı dönemleri komikti. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmadığım bazı şeyleri yaptım" diye konuştu.

6GÜNDE YEDİ MAKİNE ÇAMAŞIR
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GÜNDE YEDİ MAKİNE ÇAMAŞIR

Clooney "Bir günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim" diye devam etti sözlerine.

7MR MOM FİLMİNE GÖNDERME YAPTI
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MR MOM FİLMİNE GÖNDERME YAPTI

Howard Stern, bunun bir film konusu olabileceğini söyleyince de Clooney gülerek 1983 tarihli komedi filmi Mr. Mom'a gönderme yaptı. Bu filmde Michael Keaton; işini kaybeden ve karısı çalıştığı için de ev işlerini ve çocuk bakımını üstlenen bir babayı canlandırıyordu.

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George Clooney, 2014 yılında Amal Clooney ile evlendi. Çiftin Alexander ve Ella adında 3 yaşında biri kız biri erkek ikizleri bulunuyor. Clooney'in serveti ise 500 milyon dolar civarında.

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