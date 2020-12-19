Günde yedi kere çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslayıp yemek yapmak benim işim
Koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle az ya da çok milyonlarca kişinin hayatı, eski alışkanlıkları değişti. Buna ünlüler de dahil.
Backgrid USA
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DÖRT DUVAR ARASINDAKİ YAŞAMINI ANLATTI
İşte bunlardan biri George Clooney. Bir zamanların 'müzmin bekarı' şimdinin ikiz çocuk babası 59 yaşındaki Clooney, karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.
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SOHBET PROGRAMINA KONUK OLDU
Amal Clooney ile evli olan George Clooney, online olarak yayınlanan Howard Stern'in sohbet programına evinden katıldı. Ünlü oyuncu, aylardır evinin dört duvarı arasında geçirdiği zamana ilişkin bilgiler verdi.
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500 DADI MI?
Howard Stern, esprili bir şekilde "Karantinada eşi ve ikizleri ile birlikte nasıl zaman geçirdiğini, çocukların '500 tane' dadısı olmadan onlara bakmanın zor olup olmadığını" sordu. İşte bu sorunun ardından da Clooney'in şaşırtıcı yanıtları geldi.
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SADECE BİR DADIMIZ VAR
Clooney bu soruyu yanıtlamaya "Öncelikle sadece bir dadımız var" diyerek başladı. Ardından da dinleyenleri şaşırtan yanıtlar geldi sırayla.
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UZUN ZAMANDIR YAPMADIĞI İŞLER
Hiç kimsenin kendisi gibi varlıklı ve güç sahibi birinden bunu duymak istemeyeceğini belirterek "Şikayet etmeyeceğim ama bu alışılmadık. Karantinanın bazı dönemleri komikti. Çünkü uzun yıllar boyunca yapmadığım bazı şeyleri yaptım" diye konuştu.
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GÜNDE YEDİ MAKİNE ÇAMAŞIR
Clooney "Bir günde yedi kez çamaşır yıkıyorum, yerleri paspaslıyorum, mutfakta şef benim" diye devam etti sözlerine.
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MR MOM FİLMİNE GÖNDERME YAPTI
Howard Stern, bunun bir film konusu olabileceğini söyleyince de Clooney gülerek 1983 tarihli komedi filmi Mr. Mom'a gönderme yaptı. Bu filmde Michael Keaton; işini kaybeden ve karısı çalıştığı için de ev işlerini ve çocuk bakımını üstlenen bir babayı canlandırıyordu.
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George Clooney, 2014 yılında Amal Clooney ile evlendi. Çiftin Alexander ve Ella adında 3 yaşında biri kız biri erkek ikizleri bulunuyor. Clooney'in serveti ise 500 milyon dolar civarında.