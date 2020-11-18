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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 09:19 | 

"Evet, 14 milyon doları arkadaşlarıma dağıttım"

 Ünlü oyuncu George Clooney'in ünlü olmadan önce kendisine destek olan 14 arkaaşına 1'er milyon dolar dağıttığı haberleri daha önce basına yansımıştı.

Mega NewS Agency

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1SONUNDA DOĞRULADI
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SONUNDA DOĞRULADI

Fakat Clooney, bu konuda bugüne kadar sessiz kaldı. Amal Clooney ile evli olan iki çocuk basası Clooney, sonunda bu anlatılanların bir söylenti olmadığını açıkladı.

2MİNNET BORCU
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MİNNET BORCU

George Clooney, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 yakın arkadaşına minnet borcunu ödemek için 1'er milyon dolar verdiği söylentilerini doğruladı.

3YAKIN ARKADAŞI SÖYLEDİ
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YAKIN ARKADAŞI SÖYLEDİ

 O arkadaşları arasında yer alan Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber daha önce bu durumu açıklamışsa da Clooney ilk kez kendi ağzından arkadaşlarına para verdiğini söyledi.

4BİRER MİLYON DOLAR
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BİRER MİLYON DOLAR

 GQ dergisi tarafından 'Yılın İkonu' seçilen 59 yaşındaki ABD'li oyuncu, ünlü olmadan önce kendisine yardım eden 14 yakın arkadaşına daha sonra 1'er milyon dolar nakit para verdiği söylentilerini doğruladı.

5MUTLULUK DUYDU
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MUTLULUK DUYDU

Clooney, dergiye verdiği röportajda bir zamanlar zor kazanılan parasını harcayacak bir ailesi olmadığı halde arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" dedi.

6NEDEN BEKLEYEYİM
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NEDEN BEKLEYEYİM

"Onlarsız şimdi sahip olduklarımın hiçbirinin olmayacağını düşündüm" diyen Clooney, "Bana bir otobüs çarparsa hepsinin vasiyetimin içinde olacağını düşündüm. Sonra neden otobüs çarpmasını bekliyorum ki dedim" diyerek arkadaşlarına nakit para verdiğini söyledi.

7YAKIN ARKADAŞ
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YAKIN ARKADAŞ

Clooney'nin arkadaşları arasında oyuncu ve yönetmen Grant Heslov, Curb Your Enthusiasm dizi oyuncusu Richard Kind, eski aktör Tommy Hinkley, Cindy Crawford'ın eşi Rande Gerber var. 

8MUTLU EVLİLİK
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MUTLU EVLİLİK

Ünlü oyuncu ile 42 yaşındaki Lübnan kökenli İngiliz avukat Amal Clooney, 2014 yılında Venedik'te evlendi.Çiftin 2017 yılında Ella ve Alexander adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Her ne kadar boşanacaklarına ilişkin söylentiler çıksa da Clooney çiftinin evlilği mutlu bir şekilde sürüyor. 

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