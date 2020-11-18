"Evet, 14 milyon doları arkadaşlarıma dağıttım"

MUTLULUK DUYDU Clooney, dergiye verdiği röportajda bir zamanlar zor kazanılan parasını harcayacak bir ailesi olmadığı halde arkadaşlarına vermekten mutlu olduğunu söyleyerek, "Sahip olduğum tek şey, 35 yıl boyunca bana şu ya da bu şekilde yardım etmiş olan adamlardı" dedi.