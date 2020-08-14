General Mobile GM 20 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
General Mobile sessizliğini bozdu; uzun bir aranın ardından yeni akıllı telefonları General Mobile GM 20 ile GM 20 Pro'yu internet üzerinden yaptığı canlı yayında tanıttı. İşte yeni telefonların öne çıkan özellikleri...
General Mobile, iki yeni akıllı telefonunu ortaya çıkardı: GM 20 Pro ve GM 20... Peki bu telefonlar hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
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48MP Ultra HD ana kamera, 118° geniş açı kamerası ve derinlik özelliğini veren portre mod kamerası bulunuyor.
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Yapay zeka sahne algılama, gece modu, portre modu ve güzelleştirme modu da arka kamera yetenekleri arasında yer alıyor.
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Selfie kamerası 16MP olan GM 20 Pro’da ekran flaşı bulunuyor.
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6.3” boyutundaki FULL HD+ ekranı ile %91 ekran/kasa oranına sahip olan ve 6GB RAM ve 128GB hafızası ile General Mobile’ın en yüksek kapasiteli depolama alanı sağlayan telefonu olan GM 20 Pro, 512GB’a kadar MicroSD kart desteği ile geliyor.
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Bunun yanında cihazda parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.
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Lotus Mavi, İnci Beyazı ve İnci Siyahı olmak üzere 3 farklı 3D renk seçeneğini kullanıcıların beğenisine sunuyor.
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Android 10 işletim sistemiyle çalışan GM 20 Pro’nun tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.299 TL
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General Mobile GM 20, 6.088” boyutuyla tek elle kolayca tutularak kullanılabiliyor.
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4GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip GM 20, 4000mAh bataryası uzun bir pil ömrü sağlıyor.
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Aynı zamanda GM 20 Pro modelinde olduğu gibi hem parmak izi okuyucusu hem de yüz tanıma teknolojisine sahip.
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Siyah (parlak), Okyanus Mavi (mat) ve Yeşim Yeşili (mat) olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.
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Android 10 işletim sistemiyle çalışan GM 20’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.799 TL.