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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 09:50,

General Mobile GM 10 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti!

General Mobile GM 10 ile yerli telefon pazarına yeni bir ürün daha kazandırdı. Damla çentikli ekranı ile dikkat çeken General Mobile GM 10 özellikleri arasında yapay zeka destekli 3 kamera dikkat çekiyor. 2, 13 ve 5 megapiksel olmak üzere 3 ayrı kamera kullanan General Mobile, GM 10 özellikleri arasına portre ve geniş açı modunu da ekledi. Gücünü MediaTek Helio A25 8 çekirdekli işlemcisinden alan General Mobile GM 10, 4000 mAh'lık bataryaya ve 3 GB ram kapasitesine sahip olarak piyasadaki yerini alacak. Peki, General Mobile GM 10 fiyatları ne kadar olacak? İşte, GM 10 fiyat ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler

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General Mobile GM 10 özellikleri ve fiyat bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. 3 GB RAM, 8 çekirdekli MediaTek Helio A25 işlemci ile piyasaya çıkacak olan General Mobile GM 10, aynı zamanda 64 GB'lık bir depolama alanına sahip olacak. Kullanıcılar dilerlerse hafıza miktarını 256 GB'a kadar yükseltebilecek. İşte, General Mobile GM 10 özellikleri ve fiyat bilgisi hakkında detaylı bilgiler

GM 10, 4000mAh (typical) Li-ion Polymer Batarya ile 500 saate kadar bekleme süresi (4.5G) sağlayabilecek. Diğer taraftan cihaz üzerinde;

YouTube Video, Facebook Video, MobilTV
Mono Hoparlör
3,5mm Kulaklık ve Mikrofon girişi
GM Müzik
Google Drive
Google Play Store
FM Radyo

standart donanım olarak yer alacak.

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General Mobile GM 10 çift renk özelliği ile piyasadaki yerini alacak. Gece Mavisi ve Altın sarısı olmak üzere iki renk ile satışa sunulacak olan cihaz, beraberinde şarj cihazı ve kulaklık ile gelecek. Cihaz içerisindeki temel sürüm ise Android 10 olarak piyasadaki yerini alacak. Pek çok kullanıcıyı sevindirecek bir diğer önemli nokta, General Mobile GM 10'un 3,5 mmlik kulaklık girişine sahip olması olacak.

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64GB, 3GB RAM LPDDR4x kapasiteye sahip olan cihazda, Nano SIM + TF Card, Nano + Nano SIM + TF Card ve 256 GB'a kadar Micro SD Card desteği opsiyonları bulunacak.

Cihazın boyutları 166.2 x 76.5 x 8.4 mm, ağırlığı 175gr olacak.

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GM 10'da 20:9 Yeni Nesil Su Damlası HD+ Ekran kullanılmış ve 6.52 inç IPS LCD, 16M Renk ve 720 x 1600 piksel çözünürlük, 269 ppiOleofobik Kaplama özelliklerine sahip.

GM 10'daki işlemci ise Mediatek MT6762D Helio A25 Octa-core (4x1.8GHz Cortex A53 + 4x1.5GHz Cortex A53) IMG GE8320 600MHz özeliklerinden gücünü alıyor.

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Kamera özellikleri;13MP + 5MP + 2MP AF, f2.0 Diyafram, Üç Arka Kamera
8MP FF, f2.2 Diyafram Selfie Kamera
Yapay Zeka Destekli Sahne Algılama
114 ° Süper Geniş Açı
Portre Modu (Bokeh effect) Arka Kamera
Yavaş çekim
Güzellik Modu
HDR
Ekran Selfie Flaşı

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Gelişmiş telefon rehberi
Gelişmiş mesaj kutusu
Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri SayımTitreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi
Hareket Sensörü (G-sensör), Akselerometre
Manyetik sensör, Yakınlık sensörü , Işık sensörü, Parmakizi sensör

GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA 900/2100 MHz
LTE band FDD : 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900) 20(800)
TDD : 38(2600), 40(2300)
4.5G Hızında İnternet
Cat 4 150Mbps İndirme, 50Mbps Yükleme
VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi, SRVCC, AMR Wideband
Bluetooth 5.0, LTE
GPS Uydu Bağlantısı (A-GPS Destekli)
Kablosuz Ağ Bağlantısı (802.11 b/g/n)
HotSpot
Wi-Fi Direct
Gmail, Exchange Server ile rehber senkronizasyonu

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