General Mobile GM 10 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti!

General Mobile GM 10 çift renk özelliği ile piyasadaki yerini alacak. Gece Mavisi ve Altın sarısı olmak üzere iki renk ile satışa sunulacak olan cihaz, beraberinde şarj cihazı ve kulaklık ile gelecek. Cihaz içerisindeki temel sürüm ise Android 10 olarak piyasadaki yerini alacak. Pek çok kullanıcıyı sevindirecek bir diğer önemli nokta, General Mobile GM 10'un 3,5 mmlik kulaklık girişine sahip olması olacak.