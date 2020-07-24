General Mobile GM 10 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekti!
General Mobile GM 10 ile yerli telefon pazarına yeni bir ürün daha kazandırdı. Damla çentikli ekranı ile dikkat çeken General Mobile GM 10 özellikleri arasında yapay zeka destekli 3 kamera dikkat çekiyor. 2, 13 ve 5 megapiksel olmak üzere 3 ayrı kamera kullanan General Mobile, GM 10 özellikleri arasına portre ve geniş açı modunu da ekledi. Gücünü MediaTek Helio A25 8 çekirdekli işlemcisinden alan General Mobile GM 10, 4000 mAh'lık bataryaya ve 3 GB ram kapasitesine sahip olarak piyasadaki yerini alacak. Peki, General Mobile GM 10 fiyatları ne kadar olacak? İşte, GM 10 fiyat ve özellikleri hakkında detaylı bilgiler
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General Mobile GM 10 özellikleri ve fiyat bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. 3 GB RAM, 8 çekirdekli MediaTek Helio A25 işlemci ile piyasaya çıkacak olan General Mobile GM 10, aynı zamanda 64 GB'lık bir depolama alanına sahip olacak. Kullanıcılar dilerlerse hafıza miktarını 256 GB'a kadar yükseltebilecek. İşte, General Mobile GM 10 özellikleri ve fiyat bilgisi hakkında detaylı bilgiler
GM 10, 4000mAh (typical) Li-ion Polymer Batarya ile 500 saate kadar bekleme süresi (4.5G) sağlayabilecek. Diğer taraftan cihaz üzerinde;
YouTube Video, Facebook Video, MobilTV Mono Hoparlör 3,5mm Kulaklık ve Mikrofon girişi GM Müzik Google Drive Google Play Store FM Radyo
standart donanım olarak yer alacak.
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General Mobile GM 10 çift renk özelliği ile piyasadaki yerini alacak. Gece Mavisi ve Altın sarısı olmak üzere iki renk ile satışa sunulacak olan cihaz, beraberinde şarj cihazı ve kulaklık ile gelecek. Cihaz içerisindeki temel sürüm ise Android 10 olarak piyasadaki yerini alacak. Pek çok kullanıcıyı sevindirecek bir diğer önemli nokta, General Mobile GM 10'un 3,5 mmlik kulaklık girişine sahip olması olacak.
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64GB, 3GB RAM LPDDR4x kapasiteye sahip olan cihazda, Nano SIM + TF Card, Nano + Nano SIM + TF Card ve 256 GB'a kadar Micro SD Card desteği opsiyonları bulunacak.
Cihazın boyutları 166.2 x 76.5 x 8.4 mm, ağırlığı 175gr olacak.
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GM 10'da 20:9 Yeni Nesil Su Damlası HD+ Ekran kullanılmış ve 6.52 inç IPS LCD, 16M Renk ve 720 x 1600 piksel çözünürlük, 269 ppiOleofobik Kaplama özelliklerine sahip.
Kamera özellikleri;13MP + 5MP + 2MP AF, f2.0 Diyafram, Üç Arka Kamera 8MP FF, f2.2 Diyafram Selfie Kamera Yapay Zeka Destekli Sahne Algılama 114 ° Süper Geniş Açı Portre Modu (Bokeh effect) Arka Kamera Yavaş çekim Güzellik Modu HDR Ekran Selfie Flaşı
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Gelişmiş telefon rehberi Gelişmiş mesaj kutusu Saat, Dünya Saati, Alarm, Kronometre, Geri SayımTitreşimli Uyarı, Arayan Numara Gösterimi Hareket Sensörü (G-sensör), Akselerometre Manyetik sensör, Yakınlık sensörü , Işık sensörü, Parmakizi sensör
GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHz LTE band FDD : 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900) 20(800) TDD : 38(2600), 40(2300) 4.5G Hızında İnternet Cat 4 150Mbps İndirme, 50Mbps Yükleme VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi, SRVCC, AMR Wideband Bluetooth 5.0, LTE GPS Uydu Bağlantısı (A-GPS Destekli) Kablosuz Ağ Bağlantısı (802.11 b/g/n) HotSpot Wi-Fi Direct Gmail, Exchange Server ile rehber senkronizasyonu