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Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 18:54 | 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yurt başvurularıyla ilgili son dakika açıklama! KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK yurt başvuru tarihi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Lisans ve ön lisans programlarına yerleşerek KYK yurt başvurularında bulunacak olan öğrenciler, KYK yurtlarıyla ilgili gelişmeleri takip ederken son dakika açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, takvimin Yükseköğretim Kurulu takvimine göre belirleneceği duyuruldu. İşte, 2020 KYK yurt başvuruları ile ilgili yapılan açıklama..

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KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına giren adaylar tercih işlemlerini 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Peki KYK başvuruları ne zaman yapılacak?

 

 

 

2KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Twitter üzerinden KYK yurt başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, sürecin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı takvime göre belirleneceği bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi;

 

Yurt başvurularınız, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecektir.

 

Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden başvurular, e-Devlet üzerinden alındı. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyordu. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebildiler.
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu

3KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

4KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR
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KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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