Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacak! Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

"İnsan kaynağımızı yeni arkadaşlarımızla güçlendirerek, mevcut kaynağımızı da yeni eğitimlerle tazeleyerek yola devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda bir müjde vermiştik, 2000 yeni antrenör konusuydu. Bununla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Özellikle ifade etmek istiyorum, 1250 antrenör ve 100 spor uzmanın alımını ilan etmiştik. Bu antrenörlerimizden 250'si ile 100 spor uzmanı da milli sporcularımız arasından seçilecek. 2000 antrenör sözümüz hala geçerli. Bunun alımını iki farklı aşamada gerçekleştirmeye karar verdik. İlk etap antrenörlerimizin alımındaki şartlarımızı başvurulara göre değerlendireceğiz ve bir sonraki süreçte ihtiyaç analizini yapıp talepleri bu anlamda dengeleme noktasında strateji belirleyeceğiz. En kısa zamanda diğer süreci de başlatacağız. Sanki biz 2000 olarak müjdeleyip sadece 1250 alım yapmışız gibi bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Sadece alımda daha dengeli ve rasyonel yönetme sürecini öncelikli tuttuk. Aşamalı olarak hem kurumumuz lehine hem de antrenörlüğe ve uzmanlığa talip olanlar lehine süreci daha sağlıklı yürüteceğiz."



