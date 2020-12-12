Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? İşte başvurular hakkında bilgi
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 500 yurt yönetim personeli ve 15 sözleşmeli bilişim personeli alacaklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, söz konusu alımların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?
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1
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak. İşte, ayrıntılar...
2
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Başvurular, 4 Ocak-20 Ocak 2021 tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
3
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Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
4
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SÖZLEŞMELİ BİLİM PERSONELİ ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli başvuruları, 21-28 Aralık tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
5
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Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.