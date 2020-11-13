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Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 11:40 | 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alıyor - Başvurular ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2 bin yeni antrenör istihdam edileceği açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, antrenör alımı için sosyal medya profilinden açıklamada bulundu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı antrenör alımı için başvurular ne zaman başlayacak?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alımı yapıyor. Konuya ilişkin açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece, gündüz hizmet veriyoruz" dedi.

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Kasapoğlu ayrıca, "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır." dedi.

4Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Alımı Başvuruları Ne Zaman
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenör Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alımı ile ilgili kesin tarih ilerleyen günlerde belli olacak.

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