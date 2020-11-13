Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alıyor - Başvurular ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin yeni antrenör alımı yapıyor. Konuya ilişkin açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.