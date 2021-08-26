Gençlik ve Spor Bakanlığı 1350 personel alımı ilanı paylaştı: GSB Spor Uzmanı alımı veya Antrenör alımı başvuru şartları neler?

2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA 4/B SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlikve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı “4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör” alımı yapılacaktır.



Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) – 13 Eylül 2021 (17:00)tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve KariyerKapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvurusisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir.



A- Genel Şartlar



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,



4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)



5. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,



6. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmakve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcuolarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya dadeaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpikya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik yada deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takımantrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,



7. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,