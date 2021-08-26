Gençlik ve Spor Bakanlığı 1350 personel alımı ilanı paylaştı: GSB Spor Uzmanı alımı veya Antrenör alımı başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1350 Spor Uzmanı ve Antrenör personel alımı için ilan paylaştı. "Kamu İlan" ekranından yayınlanan ilanda adaylara ilişkin başvuru detayları ve ve tarihleri açıklandı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Peki, GSB personel alımı için başvuru şartları neler?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde iki yeni ilan yayımlandı. KPSS 60 puan şartı ile 1350 spor uzmanı ve antrenör alımı ilanının detayları paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Personel Genel Müdürlüğü'ne 4/B sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alımı ilanı ile 1000 antrenör alımı yapılacak.
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2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı ilmüdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarakantrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katıkadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Antrenör” alınacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 20 Eylül (10:00) – 27 Eylül 2021 (17:00) tarihlerindee-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
- BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerindenmezun olmak,
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
11) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük(ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.
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2021 YILI MİLLİLİK KAPSAMINDA 4/B SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı Gençlikve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere millilik şartlarını taşıyanlar arasından ek-1 sayılı listede belirlenen branş, grup ve kontenjan sayısınca ve ek-2 nitelik değerlendirme formu puan sırasına göre tam zamanlı “4-B Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör” alımı yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) – 13 Eylül 2021 (17:00)tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve KariyerKapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvurusisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir.
A- Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,
4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
6. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmakve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcuolarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya dadeaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpikya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik yada deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takımantrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,