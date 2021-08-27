Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu kimdir? Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun biyografisi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun biyografisi gündemdeki haberler ardından merak konusu oldu. Dr. Mehmet Kasapoğlu, 2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği’ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığında çeşitli görevler üstlendi. Peki, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu kimdir? İşte Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun biyografisi
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Dr. Mehmet Kasapoğlu, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Dr. Kasapoğlu, aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı. ABD’deki Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesinde yönetim organizasyonu alanında araştırmacı, uzman ve proje koordinatörü olarak çalışan Dr. Mehmet Kasapoğlu, Palm Beach Atlantic Üniversitesinde işletme yüksek lisansını tamamladı. Dr. Kasapoğlu, İstanbul Üniversitesinden yerel istihdam konusundaki çalışmasıyla doktora derecesi aldı.
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Türkiye ve yurt dışındaki öğrencilik yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Dr. Kasapoğlu, özel sektörde uluslararası ticaret alanında çalıştı.Dr. Mehmet Kasapoğlu, 2009 yılında Başbakanlık Müşavirliği’ne atanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığında çeşitli görevler üstlendi.
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişilebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulunan Dr. Kasapoğlu, gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.
Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Mehmet Kasapoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.