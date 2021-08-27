Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu kimdir? Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun biyografisi

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde sporun tabana yayılması ve herkes için spora erişilebilirliğin sağlanması amacıyla çok sayıda tesisin ülkemize kazandırılmasına katkıda bulunan Dr. Kasapoğlu, gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.



Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Mehmet Kasapoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.