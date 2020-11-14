Gençlik ne güzel şey: Güzelliğinin heykeli bile yapılmıştı

YILLARLA İNATLAŞMAYANLAR Gösteri dünyasında isim yapan kadın ve erkek ünlülerin çoğunun ortak bir amacı var: Hiç yaşlanmamak, olabildiğince genç kalmak. Elbette bu uğurda da bütün imkanlarını seferber ediyorlar.



Daha 20'li yaşlarındayken estetik kliniklerin kapısını çalıp botoks, yüz gerdirme, dolgu yaptıran hatta bıçak altına yatan çok sayıda ünlü var. Ama bazıları da geçip giden yıllarla hiç inatlaşmadan kendilerini doğal akışa bırakıyor. Hollywood söz konusu olunca inanılmaz gelse de hiç botoks, dolgu, yüz gerdirme gibi işlemler yaptırmayan ünlüler de var. Elbette bakımlı olmaya özen gösteriyorlar ama zaman içinde gelişen kırışıklıklarıyla da barışık bu ünlüler. Hatta doğal halleriyle kendileri çektikleri fotoğraflarını filtreye bile ihtiyaç duymadan sosyal medya hesaplarından paylaşıyor bu ünlüler. İşte gösteri dünyasının "yıllarla inatlaşmayan", kendileriyle ve kırışıklıklarıyla barışık o ünlüleri.



Instagram, Backgrid USA, Depo Photos