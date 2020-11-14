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Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 11:20 | 

Gençlik ne güzel şey: Güzelliğinin heykeli bile yapılmıştı

Daha masum bir gülümseme, dünyaya merakla bakan ışıltılı gözler, dolgun yanaklar ve yılların izlerini henüz üzerinde taşımayan bir cilt... Özetle: Gençlik ne güzel şey değil mi?

Instagram, Mega, Splash, Backgrid USA, Backgrid UK, Depo Photos

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Geçip giden zaman herkes gibi ünlüleri de etkiliyor. Bazıları bunun için özel bir çaba gösterse de, hatta düzenli olarak yenilense de yine de zaman onları da etkiliyor.

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Yüz ifadesi ve bakışlar değişiyor, yaşanmışlıkların ve edinilen tecrübelerin izleri yerleşiyor... Bakalım gösteri dünyasının ünlüleri geçip giden yıllar içinde nasıl değişti ve nasıl yaş aldı.

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Kate Moss, moda dünyasının yaşayan efsanesi olarak kabul ediliyor. 46 yaşındaki Moss 14 yaşından bu yana sektörün ileri gelenlerinden biri. Bir dönem Edgar Askelovic, Christian Maas ve Marc Quinn adlı sanatçılar tarafından heykelleri bile yapılan Moss da geçip giden zamandan nasibini aldı.

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Moss, kariyerinin ilk yıllarında böyle görünüyordu.

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Jennifer Aniston'ın 15 yıl önceki hali.

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Kendine öyle iyi bakıyor ki Aniston, geçen yıl böyle görünüyordu.

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Catherine Zeta Jones, kariyerinin ilk yıllarında ilk ödülüyle.

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Aradan geçen zaman onu da değiştirdi.

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Brad Pitt'in yeni yetme hali.

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Ama görünüşe göre o da yaş aldıkça yıllara meydan okuyanlardan.

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Tom Hanks yıllar önce 40'ı yaşlarındayken.

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Bu da güncel hali.

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Cindy Crawford ile eşi Rande Gerber aşklarının ilk döneminde birlikte gittikleri ilk tatilde.

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Bu da uzun süren evlilik ve iki çocuktan sonraki görüntüleri.

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Sofia Vergara kariyerinin ilk yıllarında.

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Görünüşe bakılırsa o da çok fazla değişmedi.

17YILLARLA İNATLAŞMAYANLAR
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YILLARLA İNATLAŞMAYANLAR

Gösteri dünyasında isim yapan kadın ve erkek ünlülerin çoğunun ortak bir amacı var: Hiç yaşlanmamak, olabildiğince genç kalmak.  Elbette bu uğurda da bütün imkanlarını seferber ediyorlar.

Daha 20'li yaşlarındayken estetik kliniklerin kapısını çalıp botoks, yüz gerdirme, dolgu yaptıran hatta bıçak altına yatan çok sayıda ünlü var. Ama bazıları da geçip giden yıllarla hiç inatlaşmadan kendilerini doğal akışa bırakıyor. Hollywood söz konusu olunca inanılmaz gelse de hiç botoks, dolgu, yüz gerdirme gibi işlemler yaptırmayan ünlüler de var. Elbette bakımlı olmaya özen gösteriyorlar ama zaman içinde gelişen kırışıklıklarıyla da barışık bu ünlüler. Hatta doğal halleriyle kendileri çektikleri fotoğraflarını filtreye bile ihtiyaç duymadan sosyal medya hesaplarından paylaşıyor bu ünlüler. İşte gösteri dünyasının "yıllarla inatlaşmayan", kendileriyle ve kırışıklıklarıyla barışık o ünlüleri.

Instagram, Backgrid USA, Depo Photos 

18KIRIŞIKLIKLARI OLAY OLMUŞTU
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KIRIŞIKLIKLARI OLAY OLMUŞTU

Estetik müdahalelere karşı olduğunu her fırsatta açıklayan Naomi Watts, 51 yaşında. Güzel oyuncu geçen yıl katıldığı film festivallerinde makyajın bile saklamadığı kırışık ve sarkmalarla konuşulmuştu. Oyuncu "Gerekirse yaptırırım elbette ama şu an ihtiyaç duymuyorum" demişti bu konudaki sorulara. Görünüşe göre hala da aynı fikirde.

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İki çocuk annesi Watts, 2000'lerin ilk yarısında böyle görünüyordu.

20ZAMANLA BARIŞIK
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ZAMANLA BARIŞIK

Laura Dern de 53 yaşına geldi ve cilt bakımı dışında herhangi bir müdahale yok yüzünde.

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Bu yıl Oscar ve Altın Küre'den ödülle dönen yıldız gençlik yıllarında.

22BİR DÖNEMİN EN GÜZEL KADINIYDI
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BİR DÖNEMİN EN GÜZEL KADINIYDI

Bugün 68 yaşında olan Isabelle Rossellini, sinemanın efsane yıldızlarından Ingrid Bergman ile İtalyan yönetmen Roberto Rossellini'nin kızı. O da doğal akışında yaşlanmayı seçti.

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Rossellini, 30'lu yaşlarında böyle görünüyordu.

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1980'lerin efsane güzeliydi Brooke Shields, bugün 55 yaşında. O da botoks, dolgu gibi işlemlere veda edeli epey zaman oldu. Bir ara yüzüne yaptırdığı müdahaleler yüzünden tepki çekmişti Shields.

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1980'lerde 'güzellik' ölçütü olarak "Broke Shileds gibi" ifadesi kullanılırdı. Ünlü oyuncu kendisi de bir röportajında "eski fotoğraflarına bakmanın kendisine yürek sızısı verdiğini" söylemiş olsa da yüzünde estetik ile büyük değişiklikler yapmaktan uzak duruyor artık.

26ESTETİĞE KARŞI
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ESTETİĞE KARŞI

52 yaşındaki üç çocuk annesi Julia Roberts da estetik karşıtı ünlülerden. Kendini doğal akışa bıraktı o da.

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Roberts, şöhretini Richard Gere ile oynadığı Özel Bir Kadın filmine borçlu.

28DOĞAL AKIŞA BIRAKTI
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DOĞAL AKIŞA BIRAKTI

57 yaşındaki Jodie Foster da botoks, dolgu gibi işlemlerden uzak duruyor.

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Foster'ın 2000'lerin başındaki görüntüsü.

3071 YAŞINDA VE HALA ÇOK GÜZEL
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71 YAŞINDA VE HALA ÇOK GÜZEL

Estetik karşıtlarından biri de Meryl Streep. 71 yaşında ve hala çok güzel.

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Streep'in gençlik yıllarından.

32SADECE CİLT BAKIMI
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SADECE CİLT BAKIMI

Bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova, 55 yaşında. Cilt bakımını asla ihmal etmiyor. Fakat, botoks ve dolgu gibi işlemlerden uzak duruyor.

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Porizkova şöhretinin doruğundayken böyle görünüyordu.

34SAĞLIK VE GÜZELLİK İÇİN KEMİK SUYU İÇİYOR
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SAĞLIK VE GÜZELLİK İÇİN KEMİK SUYU İÇİYOR

53 yaşındaki Salma Hayek de hiç estetik yaptırmadığını söylüyor. Ama cildinin bakımı için saatlerce kaynattığı kemik suyunu içmek de dahil birçok önlem alıyor.

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Hayek'in gençlik yıllarındaki görüntüsü.

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