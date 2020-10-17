Gence ve Mingeçevir nerede? Gence ve Mingeçevir’de son durum…

GENCE NEREDE? Gence Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehridir. Bakü'nün 360 km batısında, Gence Çayı'nın iki yakasında yer alıyor.



1139 senesinde Gence'de baş vermiş deprem sonucu Kapaz Dağı yerle bir olmuş ve dört bir tarafı Küçük Kafkas Sıradağları ile çevrili olan büyük dağ gölü Göygöl Gölü oluşmuştur.



1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı sırasında 1578'de Osmanlı'nın eline geçen şehir, 3 Temmuz 1606'da Şah I. Abbas tarafından geri alınmıştır.



Gence 1747-1804 yıllarında Gence Hanlığının merkezi olmuş, 1804 yılında Rus İmparatorluğu tarafından alınmış, 1826-1828 yılları arasında Rusya'nın elinden alındıysa da 1828 yılında kesin olarak Rusya İmparatorluğu topraklarına ilhak edilmiştir.1918 yılında ise, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur.