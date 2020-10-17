Gence ve Mingeçevir nerede? Gence ve Mingeçevir’de son durum…
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Gence'deki saldırıda 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı. Saldırılar ardından Gence ve Mingeçevir’in konumu ve bölgedeki son duruma yönelik araştırmalar başladı. Peki, Gence ve Mingeçevir nerede? Gence ve Mingeçevir’de son durum…
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Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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20'den fazla ev yıkıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti.
Gence'ye düzenlenen saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev, sivillerin arasında ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.
Hacıyev, saldırının Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesi olduğunu belirtti. Olay yerinden alınan bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence'ye düzenlenen saldırıda Scud tipi "Elbrus" balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.
Hacıyev, Scud füzeleriyle sivillere yönelik saldırının Erivan yönetiminin ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini gösterdiğini kaydetti.
Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret olduğunu belirten Hacıyev, saldırının kasıtlı olduğuna dikkati çekti.
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GENCE NEREDE?
Gence Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehridir. Bakü'nün 360 km batısında, Gence Çayı'nın iki yakasında yer alıyor.
1139 senesinde Gence'de baş vermiş deprem sonucu Kapaz Dağı yerle bir olmuş ve dört bir tarafı Küçük Kafkas Sıradağları ile çevrili olan büyük dağ gölü Göygöl Gölü oluşmuştur.
1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı sırasında 1578'de Osmanlı'nın eline geçen şehir, 3 Temmuz 1606'da Şah I. Abbas tarafından geri alınmıştır.
Gence 1747-1804 yıllarında Gence Hanlığının merkezi olmuş, 1804 yılında Rus İmparatorluğu tarafından alınmış, 1826-1828 yılları arasında Rusya'nın elinden alındıysa da 1828 yılında kesin olarak Rusya İmparatorluğu topraklarına ilhak edilmiştir.1918 yılında ise, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur.
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MİNGEÇEVİR
Mingeçevir Azerbaycan'daki şehirlerden biridir. 1946-1948 yıllarında kasaba olmuştur. Mingeçevir'in genç bir şehir olmasına rağmen, şehrin bulunduğu bölge eski bir mesken olarak bilinir. Bu meskenin tarihi, eneolit döneminden (M.Ö 3000) M.S 17. yüzyıla kadar olan bir dönemi kapsar.
Mingeçevir Baraj Gölü, Azerbaycan'ın en büyük gölüdür. Mingeçevir şehrinin merkezi aslında Yevlah Rayonu'nda yer alır. Yevlah Rayonu'nun da özel şehri (Yevlah) vardır. Mingeçevirin güneybatısı ve Boschali,Huruushagi köyleri Mingeçevir bölgesindedir.