Gen yıldız yıllar sonra itiraf etti: İş arkadaşımın tecavüzüne uğradım
Önceki ay, kötü alışkanlıkları yüzünden üç kez felç, bir kez de kalp krizi geçirdiğini itiraf eden genç yıldızdan tüyler ürpertici bir açıklama daha geldi. 28 yaşındaki yıldız yeni yetme iken tanıdığı birinin tecavüzüne uğradığını anlattı.
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BİLİNMEYEN BİR AYRINTIYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Çalkantılı hayatıyla gündemden düşmeyen Demi Lovato, hayatıyla ilgili bugüne kadar kendine sakladığı bir ayrıntıyı daha gözler önüne serdi. 28 yaşındaki Lovato 2000'li yılların sonlarında tecavüze uğradığını itiraf etti. Yıldız, o kişinin kim olduğunu açıklayıp ismini vermedi ama "Her zaman o kişiyi görmek zorunda kaldım" diye konuştu.
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'ŞEYTANLA DANS' BELGESELİNDE ANLATTI
Demi Lovato'nun hayatıyla ilgili bu çarpıcı açıklama, Youtube kanalında yayınlanan Demi Lovato: Dancing with the Devil (Demi Lovato: Şeytanla Dans) adlı belgeselde yer aldı. Söz konusu belgeselde, genç yıldızın alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesi, yaşadığı travmalar konu ediliyor.
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EVLENİNCEYE KADAR BEKLEMEYE KARARLIYDIM
Daha önce, kötü alışkanlıkları yüzünden genç yaşında birkaç kez felç ve kalp krizi geçirdiğini anlatan Demi Lovato, samimi açıklamalar yaptığı belgeselde "Bekaretini tecavüz sonucu yitirdiğini" açıkladı. Lovato, olayın Disney Kanalı için çalıştığı dönemde meydana geldiğini anlattı. Lovato, olayın meydana gelmesinden bir ay sonra o kişiyi aradığını ve olayların kontrolünü eline almak istediğini ancak bunun durumu daha da kötüleştirdiğini" belirtti.
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'SALDIRGANA HİÇBİR ŞEY OLMADI'
Korkunç olayı açıklamasına rağmen saldırganın birlikte çalıştıkları filmin kadrosundan da çıkarılmadığını ekledi. Saldırganın kimliğini açıklamayan yıldız olayın ardından "sürekli olarak o kişiyi görmek zorunda kaldığını" da ekledi.
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BİRÇOK SORUNUN TEMELİNDE BU OLAY YATIYOR
Olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermese de Lovato, tecavüze uğradığı sırada Disney kanalında çalıştığını ve o dönemde, cinsellik için evleninceye kadar beklemeye inandığını anlattı. O dönemde, aynı fikri savunan, aralarında Nick ve Joe Jonas, Miley Cyrus ve Selena Gomez'in de bulunduğu genç Disney yıldızları sembol olarak da saflık yüzüğü" takıyordu. Lovato yaşadığı bu olayın ilerleyen yıllarda çok mücadele ettiği bulimia ve kendi kendine zarar verme gibi sorunlara zemin hazırladığını ifade etti.
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BAŞINA GELENLERİ ANLATTI
Demi Lovato, bu yılın ilk ayında da yine aynı belgeselin fragmanında yer alan açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Fragman, Lovato'nun 2018 yılında, aşırı dozda uyuşturucu yüzünden yaşadıklarını gözler önüne serdi.
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'BEYİN HASARI YAŞADIM'
Şarkıcı, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşadıklarını açık yüreklilikle anlattı. Yönetmenliğini Michael Ratner'ın üstlendiği belgeselde Demi Lovato, kötü alışkanlığının bedelini nasıl ödediğini de anlattı. Lovato " Beyin hasarı yaşadım. Bunun etkileri hala devam ediyor. Araba kullanmıyorum, çünkü görüşümle ilgili karanlık noktalar var" dedi. Lovato, okurken uzun süre zorlandığını da itiraf etti. Bir kitabı iki aydan daha kısa sürede okuyup bitirmesinin imkansız olduğunu da sözlerine ekledi.
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ÜÇ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Lovato, aşırı dozda uyuşturucu yüzünden üç kez felç ve iki kez de kalp krizi geçirdiğini de belirtti. Ünlü şarkıcı, doktorların söylediğine göre ölmesinin an meselesi olduğunu da söyledi. Demi Lovato, kendisini "dokuz canlı bir kediye" benzetti. Ünlü şarkıcı "Dokuz tane hayat yaşadım, tıpkı kedim gibi. Biliyor musunuz, şu anda dokuzunca hayatımdayım. Sevdiğim işleri yapmaya geri dönmeye, yani müziğe dönmeye hazırım" diyerek gelecekle ilgili planlarını anlattı.
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ACILI BİR YOLCULUK
Demi Lovato, bütün bu yaşadıklarından bir ders aldığını ve öğrenmesi gerekenleri öğrendiğini de samimi bir şekilde itiraf etti. "Bu acılı bir yolculuktu. Geriye bakıyorum ve bu acının üstesinden gelmek için çektiğim zorlukları görünce üzülüyorum" dedi.
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YANINDA DURANLARA TEŞEKKÜR ETTİ
Demi Lovato, bugün olduğu insan haline dönüştüğü için memnun olduğunu da ekledi. Zorlu süreçte yanında duranlar olduğu için de minnettar hissettiğini sözlerine ekledi.
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ÇOCUK YILDIZDI
Lovato, çocuk oyuncu olarak ilk kez "Barney and Friends" dizisinde yer aldı. Lovato şimdiye kadar 6 stüdyo albümü çıkardı. Şarkıcının ilk stüdyo albümü "Don't Forget" Eylül 2008'de yayımlandı. İlk haftasında 89 bin kopya satan albüm, Billboard 200 listesine iki numaradan giriş yaptı.