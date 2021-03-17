Gen yıldız yıllar sonra itiraf etti: İş arkadaşımın tecavüzüne uğradım

BİRÇOK SORUNUN TEMELİNDE BU OLAY YATIYOR Olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermese de Lovato, tecavüze uğradığı sırada Disney kanalında çalıştığını ve o dönemde, cinsellik için evleninceye kadar beklemeye inandığını anlattı. O dönemde, aynı fikri savunan, aralarında Nick ve Joe Jonas, Miley Cyrus ve Selena Gomez'in de bulunduğu genç Disney yıldızları sembol olarak da saflık yüzüğü" takıyordu. Lovato yaşadığı bu olayın ilerleyen yıllarda çok mücadele ettiği bulimia ve kendi kendine zarar verme gibi sorunlara zemin hazırladığını ifade etti.