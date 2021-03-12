Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmıştı: Trajik hayatı belgesel oldu

ESKİ FOTOĞRAFA YORUM YAPTI Christine Flack, kızının geçen yıl o dönemde sevgilisi olan Lewis Burton ile gittiği tatilde çekilen ve sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa öfke dolu yorumlar yaptı. Anne Christine Flack, bu eski fotoğrafa yaptığı bir yorumda, bu ilişkinin, kızının hayatını bitirdiğini ileri sürdü.Christine Flack, yine aynı paylaşıma yaptığı bir başka yorumda da "Bunun silinmesini çok istiyorum" diye yazdı.