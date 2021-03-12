Ölmeden bir gün önce bu paylaşımı yapmıştı: Trajik hayatı belgesel oldu
Sunuculuğunu üstlendiği program sayesinde ün kazanmıştı. O dönemde inişli çıkışlı bir ilişkisi ve mesleği vardı. Ama sonra sevgilisini dövdüğü için karakolluk oldu, bunun sonucunda işini kaybetti.
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HAYATI BELGESEL KONUSU OLDU
En sonunda da bunalıma girdi ve hayatına kendi elleriyle son verdi. Ölümüyle ülkesi İngiltere'yi şoke eden ünlü sunucunun trajik biçimde bite hayatı bir belgesele konu oldu. Belgesel yayınlanmadan önce de kızını kaybetmenin acısını bir türlü atamayan annesi özellikle de sosyal medya firmalarına ağır suçlamalar yöneltti.
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GEÇEN YIL CANINA KIYDI
Geçen yıl şubat ayında Londra'daki evinde cansız bedeni bulunan ve intihar ettiği anlaşılan İngiliz sunucu Caroline Flack'in hayatı bir belgesele konu oldu.
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ACISI YENİDEN TAZELENDİ
Sunuculuğunu üstlendiği Love Island (Aşk Adası) ile tanınan Flack ile ilgili Caroline Flack: Her Life And Death (Caroline Flack: Yaşamı ve Ölümü) adlı belgesel, önümüzdeki hafta ekrana gelecek. Bu durum, ünlü sunucunun annesi Christine'in acısını yeniden su yüzüne çıkardı.
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ANNESİ SOSYAL MEDYAYI SUÇLADI
Christine Flack, henüz 40 yaşındayken kaybettiği kızının ölümünde, yeterli koruma önlemlerini almayan sosyal medyanın da suçu olduğunu ileri sürdü.
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'ONLAR KİMSEYİ KORUMUYOR'
Mirror gazetesinin sorularını yanıtlayan Christine Flack, kızı Caroline'in sosyal medyada hakkında yazılan kötü ve nefret dolu yorumlardan çok etkilendiğini ve söz konusu şirketlerin bu konularda önlem almadığını savunarak "Onlar kimseyi korumuyor" diye konuştu.
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'EVİNİZDE BİLE İZLENİYORSUNUZ'
Kızı Caroline'in kendisi hakkında sosyal medyada yazılan nefret dolu yorumlardan çok etkilendiğini belirten Christine Flack "Onlardan kaçamıyorsunuz. Çünkü sizi evde izliyorlar, telefonunuzda izliyorlar" dedi.
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'BU TAKINTI ONU ELE GEÇİRMİŞTİ'
Acılı anne, kızının cep telefonundan ve kendisine yönelik zorbaca yorumlardan bir türlü başını alamadığını belirtti. "Caroline özellikle de hakkındaki olumsuz yorumlardan etkileniyordu. Sürekli telefonuna bakıp duruyordu. Bu durum onu ele geçirmişti" diye konuştu.
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ANNESİ YENİ SEVGİLİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Geçtiğimiz yılın şubat ayında intihar eden kızının eski sevgilisi Lewis Burton'ın yaz aylarında yeni sevgilisiyle çıktığı tatilin fotoğraflarını sosyal medyada gören anne Christine Flack buna da tepki göstermişti. Lewis Burton ile Lottie Tomlinson, geçtiğimiz günlerde de yine böyle baş başa havuz kenarında baş başa otururken görüntülendi. Bu haberlerin basına yansıması ise Caroline Flack'in annesi Christine Flack'ın canını biraz daha yaktı.
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ESKİ FOTOĞRAFA YORUM YAPTI
Christine Flack, kızının geçen yıl o dönemde sevgilisi olan Lewis Burton ile gittiği tatilde çekilen ve sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa öfke dolu yorumlar yaptı. Anne Christine Flack, bu eski fotoğrafa yaptığı bir yorumda, bu ilişkinin, kızının hayatını bitirdiğini ileri sürdü.Christine Flack, yine aynı paylaşıma yaptığı bir başka yorumda da "Bunun silinmesini çok istiyorum" diye yazdı.
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OLAYLI AYRILIK
Lewis Burton ile uzun bir ilişki yaşayan Caroline Flack'ın ayrılığı ise olaylı olmuştu. İngiltere’nin en ünlü çöpçatanlık yarışması ‘Love Island’ı (Aşk Adası) sunan Flack, geçen yılın son aylarında Lewis Burton ile kavga etmişti.
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ARKADAŞI YALNIZ BIRAKMADI
Sevgilisinin başında lamba kırdığı iddiası üzerine dava açılmıştı. Burton, şikayetini geri çekmişti ancak ikilinin soruşturma kapsamında iletişim kurması yasaklanmıştı. Bu gelişme üzerine Flack işinden kovulmuştu. Kariyerinin sonuna geldiğini düşünerek bunalıma giren Flack’in 4 Mart’taki duruşması yaklaştıkça gerilimi artıyordu. Yanına onun için endişelenen bir arkadaşı taşındı.
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GEÇEN YIL 15 ŞUBAT'TA CANINA KIYDI
Geçen yıl, 15 Şubat'ta arkadaşı öğle saatlerinde markete gitti. Döndüğünde kapı açılmayınca endişelendi. Flack’in babasından yardım istedi. İkili eve girdiklerinde Caroline Flack'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Flack, ölümünden bir gün önce sosyal medya sayfasından bu paylaşımı yaptı.
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'KALBİM KIRIK'
Lewis Burton, kavgalı ayrıldığı sevgilisinin ölümünden bir gün sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Kalbim kırık, çok özel bir şeyler yaşadık. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok büyük bir acı içindeyim. Seni çok özlüyorum" mesajını yazmıştı.Lewis Burton, Caroline Flack'in ölümünden bir ay sonra yaptığı başka bir paylaşımda da onu özlediğini belirtip "Bir gün seni göremeyeceğimi ya da konuşamayacağımı asla düşünmemiştim" diye yazmıştı.
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AŞK ADASI'NIN SUNUCUSUYDU
İngiltere'de ekrana gelen ve milyonlarca kişinin izlediği Love Island (Aşk Adası) adlı yarışmanın sunuçusu Caroline Flack geçtiğimiz şubat ayında ölü bulunmuştu. Kendi canına kıydığı belirlenen 40 yaşındaki Flack'in eski sevgilisi model Lewis Burton ile karşı karşıya geleceği duruşma yüzünden bunalıma girdiği ve canına kıydığı ileri sürülmüştü.