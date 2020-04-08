Genç oyuncu meydan okumaya böyle karşılık verdi

YENİ AKIM Coronavirüs karantinasında milyonlarca kişi evlerinde vakit geçirmek için ellerinden geleni yapıyor. En çok kullandıkları mecralardan biri de sosyal medya. Bu süreçte sosyal medyada da yeni yeni akımlar ortaya çıkıyor. Bunun son örneği de "firstphotochallenge"...