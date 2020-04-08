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Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 10:44, /

Genç oyuncu meydan okumaya böyle karşılık verdi

Rol aldığı diziyle tanınan genç oyuncu sosyal medya akımına böyle katıldı.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

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1YENİ AKIM

YENİ AKIM

Coronavirüs karantinasında milyonlarca kişi evlerinde vakit geçirmek için ellerinden geleni yapıyor. En çok kullandıkları mecralardan biri de sosyal medya. Bu süreçte sosyal medyada da yeni yeni akımlar ortaya çıkıyor. Bunun son örneği de "firstphotochallenge"...

2SEVGİLİYLE İLK POZ

SEVGİLİYLE İLK POZ

Bu akım kapsamında ünlü ya da ünsüz herkes sevgilileriyle çekilen ilk "resmi" pozlarını paylaşıyor. Bu tür fotoğraf paylaşan biri bir başka arkadaşına "meydan okuyup" onu da aynı tür bir fotoğrafını paylaşmaya çağırıyor.

3BİZİM İLK POZUMUZ

BİZİM İLK POZUMUZ

Rol aldığı Modern Family dizisiyle tanınan Ariel Winter da bu akıma katıldı. Bir süredir birlikte olduğu Luke Benward ile sevgili olduktan sonra çekilen ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı 22 yaşındaki Winter.

4GEÇEN YILDAN BERİ BİRLİKTELER

GEÇEN YILDAN BERİ BİRLİKTELER

Ariel Winter ile Grand Isle adlı yapımla tanınan Luke Benwald, geçen yıldan bu yana birlikte.

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