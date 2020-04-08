Genç oyuncu meydan okumaya böyle karşılık verdi

Rol aldığı diziyle tanınan genç oyuncu sosyal medya akımına böyle katıldı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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1
YENİ AKIM
Coronavirüs karantinasında milyonlarca kişi evlerinde vakit geçirmek için ellerinden geleni yapıyor. En çok kullandıkları mecralardan biri de sosyal medya. Bu süreçte sosyal medyada da yeni yeni akımlar ortaya çıkıyor. Bunun son örneği de "firstphotochallenge"...
2
SEVGİLİYLE İLK POZ
Bu akım kapsamında ünlü ya da ünsüz herkes sevgilileriyle çekilen ilk "resmi" pozlarını paylaşıyor. Bu tür fotoğraf paylaşan biri bir başka arkadaşına "meydan okuyup" onu da aynı tür bir fotoğrafını paylaşmaya çağırıyor.
3
BİZİM İLK POZUMUZ
Rol aldığı Modern Family dizisiyle tanınan Ariel Winter da bu akıma katıldı. Bir süredir birlikte olduğu Luke Benward ile sevgili olduktan sonra çekilen ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı 22 yaşındaki Winter.
4
GEÇEN YILDAN BERİ BİRLİKTELER
Ariel Winter ile Grand Isle adlı yapımla tanınan Luke Benwald, geçen yıldan bu yana birlikte.