MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGenç oyuncu koronavirüsten böyle korundu
GeriMagazin Genç oyuncu koronavirüsten böyle korundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 09:51 | 

Genç oyuncu koronavirüsten böyle korundu

 Genç oyuncu, dinlenmek ve yüzüp güneşlenmek için gittiği plajda koronavirüs önlemlerini de ihmal etmedi.

Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1PLAJ KEYFİ
Abone Olgoogle-news

PLAJ KEYFİ

Rol aldığı Modern Family dizisiyle genç yaşta adını duyuran Ariel Winter, hafta sonu sevgilisi Luke Benward ve bir grup arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.

2PLAJDA BİR GÜN
Abone Olgoogle-news

PLAJDA BİR GÜN

California'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından kaçıp biraz serinlemek isteyen çift, günün büyük bir bölümünü plajda geçirdi.

3SEVGİLİDEN MASAJ
Abone Olgoogle-news

SEVGİLİDEN MASAJ

Kırmızı bir bikini giyen 22 yaşındaki Ariel Winter, onun üzerine de kırmızı- beyaz bir plaj elbisesi giydi. Bir ara sevgilisi Luke Benward genç oyuncunun omuzlarına masaj yaptı.

4ÖNLEMLERE DEVAM
Abone Olgoogle-news

ÖNLEMLERE DEVAM

Winter, plajda bile koronavirüs önlemlerini ihmal etmedi. Genç oyuncu, özellikle de plajdan ayrılırken hemen maskesini taktı.

5SİYAH MASKE
Abone Olgoogle-news

SİYAH MASKE

 Ariel Winter, üç yıl önce göğüslerini küçültmesiyle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Winter, bir kırmızı halı töreni sırasında yara izinin görünmesiyle bu gerçeği açıklamıştı.

6GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMESİ OLAY OLMUŞTU
Abone Olgoogle-news

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMESİ OLAY OLMUŞTU

Modern Family oyuncularından Ariel Winter, son derece iri olan göğüslerini iki beden küçülttüğünü itiraf etti. Winter, Glamour dergisinin internet sitesine verdiği röportajda bunu sağlık sebepleri yüzünden yaptığını da anlattı.

7SAĞLIK SEBEPLERİ
Abone Olgoogle-news

SAĞLIK SEBEPLERİ

Ariel Winter, 15 yaşındayken göğüslerinin iriliğinin 100 santimetreyi geçtiğini belirterek bu yüzden sırt ve boyun ağrıları çektiğini dile getirdi.

8CANLANDIRDIĞIM KARAKTERE UYMUYORDU
Abone Olgoogle-news

'CANLANDIRDIĞIM KARAKTERE UYMUYORDU'

Genç oyuncu, iri göğüslerinin rol aldığı dizideki karaktere de uymadığını anlatmıştı. Winter "Dizide göğüslerimin iriliğini gizlemek için çok çalışıyorlardı. Büyük kazaklar falan giyiyordum bunu gizlemek için" demişti. 

9DAHA SONRA KİLO VERDİ
Abone Olgoogle-news

DAHA SONRA KİLO VERDİ

Bu operasyonun ardından Winter, fazla kilolarından kurtulup incecik oldu. Kelimenin tam anlamıyla kendini baştan yaratan Winter, bambaşka birine dönüştü.

10YENİ SAÇ RENGİ
Abone Olgoogle-news

YENİ SAÇ RENGİ

Fakat, hafta sonu tatilinde Winter'ın verdiği kiloların bir bölümünü geri aldığı da dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncu, bir süre önce koyu renk saçlarını da sarıya boyattı.

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi