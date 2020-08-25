Genç oyuncu koronavirüsten böyle korundu

Genç oyuncu, dinlenmek ve yüzüp güneşlenmek için gittiği plajda koronavirüs önlemlerini de ihmal etmedi.
Backgrid USA
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PLAJ KEYFİ
Rol aldığı Modern Family dizisiyle genç yaşta adını duyuran Ariel Winter, hafta sonu sevgilisi Luke Benward ve bir grup arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi.
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PLAJDA BİR GÜN
California'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından kaçıp biraz serinlemek isteyen çift, günün büyük bir bölümünü plajda geçirdi.
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SEVGİLİDEN MASAJ
Kırmızı bir bikini giyen 22 yaşındaki Ariel Winter, onun üzerine de kırmızı- beyaz bir plaj elbisesi giydi. Bir ara sevgilisi Luke Benward genç oyuncunun omuzlarına masaj yaptı.
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ÖNLEMLERE DEVAM
Winter, plajda bile koronavirüs önlemlerini ihmal etmedi. Genç oyuncu, özellikle de plajdan ayrılırken hemen maskesini taktı.
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SİYAH MASKE
Ariel Winter, üç yıl önce göğüslerini küçültmesiyle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Winter, bir kırmızı halı töreni sırasında yara izinin görünmesiyle bu gerçeği açıklamıştı.
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GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMESİ OLAY OLMUŞTU
Modern Family oyuncularından Ariel Winter, son derece iri olan göğüslerini iki beden küçülttüğünü itiraf etti. Winter, Glamour dergisinin internet sitesine verdiği röportajda bunu sağlık sebepleri yüzünden yaptığını da anlattı.
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SAĞLIK SEBEPLERİ
Ariel Winter, 15 yaşındayken göğüslerinin iriliğinin 100 santimetreyi geçtiğini belirterek bu yüzden sırt ve boyun ağrıları çektiğini dile getirdi.
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'CANLANDIRDIĞIM KARAKTERE UYMUYORDU'
Genç oyuncu, iri göğüslerinin rol aldığı dizideki karaktere de uymadığını anlatmıştı. Winter "Dizide göğüslerimin iriliğini gizlemek için çok çalışıyorlardı. Büyük kazaklar falan giyiyordum bunu gizlemek için" demişti.
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DAHA SONRA KİLO VERDİ
Bu operasyonun ardından Winter, fazla kilolarından kurtulup incecik oldu. Kelimenin tam anlamıyla kendini baştan yaratan Winter, bambaşka birine dönüştü.
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YENİ SAÇ RENGİ
Fakat, hafta sonu tatilinde Winter'ın verdiği kiloların bir bölümünü geri aldığı da dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncu, bir süre önce koyu renk saçlarını da sarıya boyattı.