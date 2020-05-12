Genç oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti: Babacığım, cennette oğluma iyi bak!

ACİL YARDIM EKİPLERE EVE GELDİ AMA... Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Bebek McCoy'a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak bebek kurtarılamadı. Keough ve eşi Kyle sadece altı gün minik bebekleriyle dört kişilik bir aile olarak yaşadı. Altı günün sonunda minik McCoy hayata veda etti.