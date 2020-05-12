Genç oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti: Babacığım, cennette oğluma iyi bak!
Genç oyuncu, bir insanın yaşayabileceği en büyük acıyı tattı. Koronavirüs tehlikesinden korunmak için evde dünyaya getirdiği oğlunu, kucağına aldıktan altı gün sonra kaybetti.
INSTAGRAM
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ACISINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Oyuncu, büyük acısını ve geçtiğimiz nisan ayında yaşadıklarını sosyal medya hesabından da duyurdu.
2
Abone Ol
MUTLU HABERİ ALDI, HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Rol aldığı sinema filmleri ve TV şovlarıyla tanınan 31 yaşındaki oyuncu Kara Keough Bosworth, ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşadı. Beş yaşında bir kızı olan oyuncu, bir de oğlu olacağını duyunca hemen eşi Kyle Bosworth ile birlikte hazırlıklara başladı.
3
Abone Ol
KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EVDE DOĞURDU
Çift, koronavirüs tehlikesi nedeniyle oğullarının evde doğmasına karar verdi.
4
Abone Ol
BEKLENMEDİK AKSİLİKLER YAŞANDI
Günü gelince de Kara Keough, bebeğini herhangi bir tıbbi yardım almadan evinde dünyaya getirdi. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı.
5
Abone Ol
NADİR GÖRÜLEN BİR SORUNLA KARŞILAŞTI
McCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, "omuz distosisi" sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum da sadece altı gün sonra minik McCoy'un ölümüne neden oldu.
6
Abone Ol
ACİL YARDIM EKİPLERE EVE GELDİ AMA...
Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Bebek McCoy'a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak bebek kurtarılamadı. Keough ve eşi Kyle sadece altı gün minik bebekleriyle dört kişilik bir aile olarak yaşadı. Altı günün sonunda minik McCoy hayata veda etti.
7
Abone Ol
GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTILAR
Geçtiğimiz Nisan ayının 12'sinde meydana gelen bu olayın ardından Kara Keough ve eşi Kyle ilk kez online bir röportaja konuk oldu. Çift, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Kara Keough ağlayarak "Tanrı'ya bebeğimi kurtarması için dua ettim" diye konuştu.
8
Abone Ol
'BABA, CENNETTE OĞLUMA İYİ BAK'
Kara Keough, sosyal medya hesabından da duyduğu büyük acıyı takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu, bir süre önce kaybettiği babasının fotoğraflarını paylaşarak "Baba lütfen oğluma iyi bak. Şimdi cennette, bir büyükbaba olarak görevlerin var" mesajını yazdı. Takipçileri bu paylaşımlara, Kara Keough'u destekleyen ve acısını paylaşan yorumlar yazdı.