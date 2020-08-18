Genç kadın estetik kurbanı: Burnum pişmiş karnabahar gibi eridi

'ZAMANLA İYİYE GİDECEK' Doktor Paul Nassif, Melissa'nın eriyen burnu için genç kadına yardım eli uzattı. Yanak bölgesinden alınan bazı yağ dokularını genç kadının burnuna ekleyerek yeni bir görüntü yarattı. Melissa ise bu kez sonuçtan son derece memnun. "Burnumun görüntüsünün hala muntazam olmadığını biliyorum. Ama bunun zaman alacağını kesinlikle anlıyorum. Şimdi her zaman istediğim gibi bir burun kemerim var. Burnumun mükemmel olmadığını biliyorum ama zaman içinde daha da iyiye gideceğini umuyorum" diye konuştu genç kadın.