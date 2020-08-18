Genç kadın estetik kurbanı: Burnum pişmiş karnabahar gibi eridi
Burun yapısını beğenmeyen genç kadının kapısını çaldığı estetik kliniği ve yapılan dolgu işlemi, hayatını hiç beklemediği bir kabusa dönüştürdü.
Backgrid UK
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SON ÇARE
Yapılan dolgu işlemi sonrası burnu, kendi deyimiyle "pişmiş karnabahar gibi" dağılan genç kadın, çareyi bu tür sorunlar yaşayanlara yardım elini uzatan Botched Doctors adlı programın uzmanlarına danışmakta buldu.
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ESKİ HALİ
Bir çocuk annesi Melisa adlı genç kadın, başına gelenleri E! kanalında yayınlanan Botched Doctors programında şöyle anlattı: "Filipinli bir ailede büyüdüm. Ailedeki diğer herkesten daha düz bir burun kemiğim vardı. Bu beni etkilemeye başladı. 2017 yılında, ameliyatsız rinoplasti yapan bir kliniğe rastladım. Nihayet sorunuma çare bulduğumu düşündüm."
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HAYATI KABUSA DÖNDÜ
Genç kadın hemen kliniğe gidip dolgu işlemi yaptırdı. Fakat o andan sonra Melissa'nın sorunu düzelmek bir yana hayatı büyük bir kabusa dönüştü.
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SOLUĞU ACİL SERVİSTE ALDI
Sonrasında yaşadıklarını da Botched Doctors programının uzmanlarına şöyle anlattı genç kadın: " Operasyonun başarılı olduğunu düşünüyordum. Fakat 24 saat geçtikten sonra ağrı ve burnumun etrafındaki şişlikler nedeniyle kendimi acil serviste buldum."
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KAN AKIŞI KESİLDİ
Melissa, kendisini muayene eden doktorun, uygulanan dolgular yüzünden burnumun bazı bölgelerinde kan akışının kesildiğini söyleyip tedaviye başladığını anlattı. Doktorların, kan akışını tıkayan bu dolguları eritmek için beş gün boyunca 20- 30 doz hiyalüronidaz (asit eritici enzim) enjekte ettiğini söyledi.
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'BURNUMUN ÖLÜMÜNÜ SEYRETTİM'
Fakat bu tedavi de beklenen sonucu vermedi. Melissa, Botched Doctors programının iki uzmanı Terry Dubrow ve Paul Nassif'e "Burnumun yavaşça öldüğünü seyrediyordum" dedi. Bu durum genç kadının hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz anlamda etkiledi. Melissa'nın kocası Matt de son birkaç yılda genç kadının kişiliğinde önemli değişiklikler olduğunu anlattı. Matt "Melissa eskiden dışa dönük bir kişiydi, ama şimdi her zaman negatif düşünüyor" diye konuştu.
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'ZAMANLA İYİYE GİDECEK'
Doktor Paul Nassif, Melissa'nın eriyen burnu için genç kadına yardım eli uzattı. Yanak bölgesinden alınan bazı yağ dokularını genç kadının burnuna ekleyerek yeni bir görüntü yarattı. Melissa ise bu kez sonuçtan son derece memnun. "Burnumun görüntüsünün hala muntazam olmadığını biliyorum. Ama bunun zaman alacağını kesinlikle anlıyorum. Şimdi her zaman istediğim gibi bir burun kemerim var. Burnumun mükemmel olmadığını biliyorum ama zaman içinde daha da iyiye gideceğini umuyorum" diye konuştu genç kadın.
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ÇOCUKLUK YILLARI
Melissa'nın çocukluk ve ilk gençlik yıllarındaki görüntüsü.