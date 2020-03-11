Genç çiftin bebek dansı

24 yaşındaki Turner ile geçen yıl evlendiği Joe Jonas, Meksika'nın gözde tatil merkezi Cabo San Lucas'a gitti. Bir süre önce hamile olduğuhu açıklayan Turner ile baba olmaya hazırlanan Jonas'ın mutluluğu, kendilerini uzaktan takip eden paparazzilerin objektiflerine bile yansıdı.
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Kaldıkları villanın bahçesinde görüntülenen 30 yaşındaki Jonas ile Turner birbirlerini sık sık öpücük yağmuruna tuttu. Genç çift zaman zaman da birbirlerine sarıldı.
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Sophie Turner ile Joe Jonas, bir ara coşkuya kapılıp dans bile ettiler. Genç çifte tatilde yakın bir arkadaşları da eşlik etti.
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Sophie Turner ile Joe Jonas, önce Las Vegas'ta sürpriz bir törenle evlendi. Çift daha sonra da ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı bir düğün yaptı.
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Turner ile Jonas, geçtiğimiz ay bir bebek beklediklerini duyurdu.