Genç çifti kaza ayırmıştı...Geriye görüntüler kaldı
Aydın'daki kına gecesi dönüşü Bursa- İzmir yolunda kaza yapan hafif ticari araçta Mutlu Varol (32) yaşamını yitirdi, nişanlısı Seren Taşdemir (25) ile 2 akrabası ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Seren Taşdemir'in "Cuma günü düğünüm olacak taburcu olabilir miyim" sözleri acı haberi henüz veremeyen yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan Bursa'da düğün töreni ve eğlencesi yapmayı planlayan çiftin Aydın'daki kına gecesinde çekilen mutlu anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.