Gemma Collins tatilde

ÖZEL KASETİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI Gemma Collins, bir dönem kendisi gibi bir TV yıldızı olan James Argent ile birlikteliğiyle de gündemdeydi. Bundan üç yıl önce Collins, sevgilisiyle çekilen özel görüntülerini 1 milyon sterline satışa çıkarmasıyla gündeme gelmişti. 2018'deki bu olay onun her zamankinden daha çok konuşulmasına yol açtı. O kasetlerdeki partnerinin kim olduğunu da sır gibi sakladı. O kişinin Argent olduğuna dair iddiaları da yalanladı.