Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman? 2020 yılının son meteor yağmuru yaklaşıyor

Meteor yağmuru nedir? Meteor yağmuru, dünya atmosferine çarpan meteorların sayısının büyük oranda artması ile oluşan olaya verilen isim. Bu olay, her sene birkaç kez Dünya uzaydaki göktaşı parçalarının arasından geçerken oluşuyor.



En çok bilinen meteor yağmurunun başında ağustos ayında kendisini gösteren Perseid yağmuru. Perseid meteoru, Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın minik bir parçası.Halley kuyruklu yıldızı ise Eta Aquarid ve Orionid yağmuruna neden oluyor.