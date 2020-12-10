Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman? 2020 yılının son meteor yağmuru yaklaşıyor
2020 yılının son meteor yağmuru olma özelliğini taşıyan Geminid (İkizler) meteor yağmuru için nefesler tutuldu. Geminid (İkizler) meteor yağmuru her yıl aralık ayında gök olayı tutkunlarının yakından takip ettiği bir doğa olayı. Peki, Geminid (İkizler) meteor yağmuru ne zaman? Geminid (İkizler) meteor yağmurunun özelliği nedir? İşte Geminid (İkizler) meteor yağmuru ile ilgili bilgiler…
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Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen 'Geminid (İkizler) meteor yağmuru için sayılı gün kaldı. Aralık ayı ortasında gözlenen Geminid meteor yağmuru her yıl aynı dönemde düzenli olarak meydana gelen ve kuvvetli ışık saçan bir olay. Bu nedenle "meteor yağmurlarının kralı" adıyla anılıyor. 2020 Gök Olayları Yıllığı takvimine göre, Geminid meteor yağmuru, 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde maksimum görünürlükte olacak.
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Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen meteor yağmurlarından en etkini olan İkizler göktaşı yağmurunu, 3200 Phaethon kuyrukluyıldızı oluşturuyor.
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İngiltere'de Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden gökbilimci Patricia Skelton, "Çoğu göktaşı yağmuru, Dünya'nın kuyruklıyıldızlardan arta kalan parçaların arasından geçtiği sırada oluyor. Ancak Geminids göktaşı yağmuru farklı. Bu olay, Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçmesiyle oluyor" dedi.
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Meteor yağmuru nedir?
Meteor yağmuru, dünya atmosferine çarpan meteorların sayısının büyük oranda artması ile oluşan olaya verilen isim. Bu olay, her sene birkaç kez Dünya uzaydaki göktaşı parçalarının arasından geçerken oluşuyor.
En çok bilinen meteor yağmurunun başında ağustos ayında kendisini gösteren Perseid yağmuru. Perseid meteoru, Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın minik bir parçası.Halley kuyruklu yıldızı ise Eta Aquarid ve Orionid yağmuruna neden oluyor.