Gelsin askerlik anısı... Burdur 2002

ALİŞAN Alişan sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan ünlü şarkıcı Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söyledi. Alişan paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü; ‘Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası’