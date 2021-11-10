Gelişi muhteşem oldu: House of Gucci'nin Londra galasında renkli anlar yaşandı
Sezonun en iddialı filmlerinden biri olan House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) Londra galası dün gece yapıldı. Odeon Sineması'ndaki gala kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidine sahne oldu.
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GECENİN YILDIZI
Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin galasına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu. Mor ve uçuşan elbisesiyle çok gösterişli bir şekilde kırmızı halıya çıkan Lady Gaga uzun uzun fotoğrafçılara poz verdi.
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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Salma Hayek'in altın rengi bir gece elbisesi giydiği galaya filmin önemli rollerini paylaşan Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Madalina Ghena, Camille Cotlin, Jeremy Irons gibi isimler de katıldı. Filmde kamera karşısına geçen Al Pacino ise galaya katılmadı. İşte House of Gucci'nin galasından objektiflere takılanlar ve filmin öyküsü.
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ALTIN RENGİ SALMA
Salma Hayek geceye altın rengi kıyafetiyle katıldı.
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SİYAHLAR İÇİNDE
Romanyalı model ve oyuncu Madalina Ghea da filmde rol alıyor.
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DENEYİMLİ OYUNCU
Deneyimli oyuncu Jeremy Irons.
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BEYAZ GİYDİ
Camille Cotlin beyazlar içinde galaya katıldı.
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TARZINDAN ÖDÜN VERMEDİ
Jared Leto, her zamanki giyim tarzından ödün vermedi.
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ÇARPICI ÖYKÜ
Zengin bir ailede dünyaya gelip sonra yine zengin bir adamla evlenen bir kadın. İş seyahatine gittiğini söyleyip evine bir daha dönmeyen ve başka bir kadın için karısını terk eden ünlü bir koca. Kendisine bunu yapan eşinden intikam almak için kiralık katip tutup onu öldürten öfkeli bir eş ve o eşin lüks hayattan cezaevine uzanan, üstelik de oradan çıkışta kendini yine milyoner olarak bulan bir kadının öyküsü. Böyle anlatınca kulağa "Film gibi" gelen bu öykü gerçeğin ta kendisi. Üstelik de gerçekten iddialı bir yapıma esin kaynağı oldu. Pandemiye rağmen çekimleri tamamlanan film bu ayın son haftasında Türkiye'de de gösterime giriyor.
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LADY GAGA BAŞROLDE
Ülkemizde 26 Kasım'da seyirciyle buluşacak olan filmde, 2018'de Bradley Cooper ile kamera karşısına geçtiği A Star Is Born adlı filmdeki performansıyla tam not alan Lady Gaga, modern çağların en ilginç figürlerinden biri olan Patrizia Reggiani'yi yani moda devi Gucci'nin torunu Maurizio Gucci'yi, sırf aldatılmanın intikamını almak için kiralık katil tutup öldürten eski eşini canlandırıyor. İtalyan basınında "kara dul" olarak anılan Patrizia Reggiani'yi beyazperdeye taşımak için de saçını koyu renge boyatan Lady Gaga, kıyafeti ve makyajıyla da Reggiani'yi şaşırtan bir benzerlikle canlandırıyor. Lady Gaga'nın filmdeki rol arkadaşı ise geçen sezon A Marriage Story'deki performansıyla büyük sükse yapan Adam Driver.
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KİTAP UYARLAMASI
"The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlı kitaptan uyarlanan film, Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani'nin ilişkilerinin çarpıcı bölümlerini beyazperdeye taşıyor. Filmin senaryosunda ise Roberto Bentivegna'nın imzası var. Daha çekimleri aşamasında çok konuşulan House of Gucci adlı filme konu olan Patricia Reggiani'ye gelirsek... Onun hayatı en klişe tabiriyle gerçekten de filmlere konu olacak türden.
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İŞ GEZİSİ DEYİP SEVGİLİSİYLE KAÇTI
İtalyan moda devi Gucci'nin kurucusunun torunu olan Maurizio Gucci ile Patrizia Reggiani, 1973 yılında evlendiler. İki çocuk sahibi olan çift, lüks, gösterişli hayatları, katıldıkları gösterişli partiler derken hep göz önünde bir yaşam sürdü. Fakat 1985 yılında Maurizio Gucci'nin "bir iş gezisine gidiyorum" deyip evden çıkmasıyla her şey tepetaklak oldu.. Aslında Gucci'nin iş gezisine gittiği yalandı, genç bir kadınla kaçıp ailesini ve eşini terk etmişti.
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BOŞANINCA DA DEFTER KAPANMADI, BEYİN TÜMÖRÜNÜ BİLE YENDİ
Fakat bu beklenmedik durum Patrizia Reggiani'nin hızlı ve gösterişli yaşam tarzını değiştirmedi. İki çocuğuyla terk edilen Reggiani ile Maurizio Gucci, 1991 yılında resmi olarak boşandılar. Patrizia Reggiani, bu boşanmanın ardından 500 bin dolar tazminat aldı. Ama onun için bu defter kapanmadı. Boşanmadan bir yıl sonra Patrizia Reggiani; beyninde bir tümör bulunduğunu öğrendi. Durum riskli olsa da başarılı bir tedaviyle tekrar eski hayatına döndü.
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KİRALIK KATİL TUTUP ÖLDÜRTTÜ, EVLİLİK HEVESİ KURSAĞINDA KALDI
Boşandıktan iki yıl sonra, 1993'te Maurizio Gucci dedesinden kalan dev şirketin hisselerini 170 milyon dolara bir Bahreyn merkezli şirkete sattı. Bu sırada yeni bir evlilik yapmaya hazırlandığı da duyuldu. Fakat ne yazık ki bu evlilik sadece bir iddia olarak kaldı. Çünktü Patrizia Reggiani, bir medyumdan da destek alarak kiralık katil tuttu ve eski kocası Maurizio Gucci'yi öldürttü. Eski eşi öldükten saatler sonra da o dönemdeki sevgilisini kovup onun lüks evine yerleşti. Bu arada Reggiani'nin kiralık katile 300 bin euro ödediği haberleri de basına yansımıştı.
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POLİSE OLUP BİTENİ ANLATINCA...
Tam Reggiani, hayatını yoluna koyup intikamını da aldığını düşünürken, kiralık katil bulma konusunda ona yardımcı olduğu ileri sürülen medyum, polise olup biten her şeyi anlattı. Reggiani tutuklandı. Kiralık katil tutmasının nedeni sorulduğunda da "gözlerinin iyi görmediğini ve Gucci'yi öldürecek kurşunu ıskalamak istemediğini" anlattı.
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ALDIĞI 29 YIL CEZA. 26 YILA İNDİRİLDİ
Yargılandı ve 29 yıl hapis cezası aldı. İşte o sırada da Gucci için tasarım yapan Tom Ford, öldürülen patronunun intikamını alır gibi, tasarladığı Gucci kelepçelerini vitrine koydu. Patrizia Reggiani, her ne kadar 1998 yılında 29 yıl hapse mahkum olsa da cezası 26 yıla indirildi. 2011'de de gündüzleri cezaevinden çıkıp çalışmasına izin verildi. Fakat " Hayatımda hiç çalışmadım, hapiste kalmayı tercih ederim" diyerek bunu reddetti. İki yıl sonra ise aynı fırsattan yararlanarak bir mücevher mağazasında ve bir yardım kuruluşunda çalışmaya başladı.
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CEZAEVİNDEN MİLYONER OLARAK ÇIKTI
2017 yılında iyi halden tahliye edilen Patrizia Reggiani, Maurizio Gucci'nin ölümünden iki yıl önce kendisine yılda 1 milyon euro ödeme yapılmasını garanti altına aldığı anlaşmanın geçerliliğinin sürdüğü de istinaf mahkemesi tarafından açıklandı.
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BU KADARINI BEKLEMİYORDU
Milano İstinaf Mahkemesi, 2017 yılında iyi hal gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilen Reggiani'nin Maurizio Gucci'nin ölümünden 2 yıl önce Reggiani'ye yılda 1.1 milyon İsviçre frankı (1 milyon euro) ödeme yapmayı taahhüt ettiği anlaşmanın hala geçerli olduğuna hükmetti. Mahkeme kararıyla Reggiani'nin hapiste geçirdiği yıllar için de geriye dönük olarak Gucci'nin mirasından yaklaşık 20 milyon euro alması da karara bağlandı.