Gelişi muhteşem oldu: House of Gucci'nin Londra galasında renkli anlar yaşandı

KİTAP UYARLAMASI "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" adlı kitaptan uyarlanan film, Maurizio Gucci ve Patrizia Reggiani'nin ilişkilerinin çarpıcı bölümlerini beyazperdeye taşıyor. Filmin senaryosunda ise Roberto Bentivegna'nın imzası var. Daha çekimleri aşamasında çok konuşulan House of Gucci adlı filme konu olan Patricia Reggiani'ye gelirsek... Onun hayatı en klişe tabiriyle gerçekten de filmlere konu olacak türden.