Geliri azalan çalışan mesajla uyarılacak

Şunu net bir şekilde söyleyeyim, 2022 yılı özellikle kayıt dışı istihdamla mücadele yılı olacağa benziyor. Önce istihdamla başlayayım. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda 2021 yılının ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre istihdamın bin 975 kişi arttığı, işsizlik oranının ise bir önceki yılın aynı ayına göre bir puan azalarak yüzde 12 olarak gerçekleştiği belirtilerek, aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 12.1, işgücüne katılma oranının ise yüzde 51.2 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor.